Haberler Yaşam Bugün de toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Mayıs Kurban Bayramı 3 ve 4. gün toplu taşıma ücret tarifesi
Giriş Tarihi: 29.05.2026 08:40 Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 08:42

Kurban Bayramı'nın 3. ve 4. gününde toplu taşıma ücretleri vatandaşların gündeminde. 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde Ankara, İzmir ve İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs ve vapur hatlarının ücretsiz olup olmayacağı ve ücret tarifesinin nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Peki, bugün de toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar.

Kurban Bayramı tatilinin devam ettiği günlerde İstanbul'da toplu taşıma kullanımına ilişkin uygulamalar yakından takip ediliyor. 29 ve 30 Mayıs 2026 tarihlerine denk gelen bayramın 3. ve 4. gününde, vatandaşlar metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve şehir hatları vapurlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, bayram süresince belirli hatlarda ücretsiz geçiş uygulaması devam ederken, bazı özel hatlarda ise ücret tarifesinin geçerli olabileceği belirtiliyor.

BAYRAMIN 3. GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

2026 Kurban Bayramı boyunca şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile şehirler arası bazı ana hatlar ücretsiz olacaktır.

Resmi Gazete kararına göre toplu taşımadaki ücretsiz ulaşım uygulaması 4 gün boyunca kesintisiz uygulanacak.
Başlangıç Tarihi: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayramın 1. Günü) saat 00.00

Bitiş Tarihi: 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Bayramın 4. Günü) saat 24.00

BAYRAMDA HANGİ TOPLU TAŞIMA HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde ücretsiz hizmet verecek olan bakanlığa bağlı raylı sistem hatları şu şekildedir:

  • Marmaray (İstanbul)
  • Başkentray (Ankara)
  • İZBAN (İzmir)
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul)

Belediye Otobüsleri ve Metrolar da Kapsamda: Cumhurbaşkanı kararına göre sadece bakanlığa bağlı hatlar değil; belediyeler ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese veya işletmelerce yürütülen tüm şehir içi toplu taşıma hizmetleri (İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, şehir hatları vapurları, EGO ve ESHOT seferleri) de bayram boyunca ücretsiz olacak.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

Köprü ve otoyollardaki ücretsiz geçiş takvimi, toplu taşımadan farklı olarak Arefe günü başlamaktadır. Yap-işlet-devret projeleri (Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli vb.) hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 26 Mayıs 2026 Salı (Arefe) günü saat 00.00'dan başlayıp, 30 Mayıs Cumartesi saat 24.00'e kadar ücretsiz geçiş hakkı sunacaktır.

