Haberler Yaşam Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? Ramazan Bayramı eczanelerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 21.03.2026 11:02

Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? Ramazan Bayramı eczanelerin çalışma saatleri

Ramazan Bayramı bu yıl 20-21-22 Mart tarihlerinde ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. Bayram süresince vatandaşlar sevdikleriyle bir araya gelirken, ilaç ihtiyacı olanların da eczanelerin açık olup olmadığını merak ettiği görülüyor. Bu nedenle, bayram boyunca hizmet verecek eczanelerin çalışma saatleri yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle nöbetçi eczaneler, bayram tatilinde ihtiyaç duyanlara kesintisiz hizmet sağlayacak.

Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? Ramazan Bayramı eczanelerin çalışma saatleri

Ramazan Bayramı yaklaşırken eczanelerin çalışma saatleri vatandaşların dikkatini çekti. 20-21-22 Mart tarihlerinde bayram boyuna ilaç ihtiyacı olanlar, eczanelerin kapanış saatlerini merak ediyor. İstanbul Eczacı Odası'nın duyurusuna göre, bayram boyunca şehir genelinde nöbetçi eczane uygulaması devam edecek.

Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? Ramazan Bayramı eczanelerin çalışma saatleri

RAMAZAN BAYRAMINDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı süresince eczanelerin çalışma saatleri, resmi tatil kurallarına göre düzenleniyor. Resmi tatil günlerinde çoğu eczane normal çalışma yapmayacak ve kapalı olacak. Bu nedenle, bayram boyunca Türkiye genelinde birçok eczane hizmet vermeyecek.

Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? Ramazan Bayramı eczanelerin çalışma saatleri

NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK MI?

Bayram günlerinde eczaneler genel olarak kapalı olsa da, acil ilaç ihtiyacı olanlar için nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Bayramın 1., 2. ve 3. gününde yalnızca o bölge veya ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler açıktır. "Nöbetçi" tabelası taşıyan ve ilgili eczacı odası tarafından görevlendirilen bu eczaneler, 24 saat boyunca vatandaşların hizmetine hazır olacak.

Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? Ramazan Bayramı eczanelerin çalışma saatleri

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

Arefe günü saat 13:00'ten sonra ve bayramın üç günü nöbetçi olarak açık olan eczanelere ulaşmak oldukça kolay. Vatandaşlar, her eczanenin kapısında veya camında bulunan güncel nöbet listelerinden bilgi alabilirler. Ayrıca dijital ortamda e-Devlet "Nöbetçi Eczane Sorgulama" servisi de kullanılabilir.

Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? Ramazan Bayramı eczanelerin çalışma saatleri

