Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün fırınlar açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 06:45 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 08:17

, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağında , kaçta kapanıyor?

Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısının ardından milyonların gündemine geldi. Başkan Erdoğan ülkenin 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçeceğini açıkladı. Son olarak İçişleri Bakanlığı genelgesi ile fırınlar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık soruları da yanıt buldu. Yayınlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi yer alıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Buna göre; ? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında , kaçta kapanıyor?

Bugün fırınlar açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülke genelinde uygulanacak olan iki haftalık kesintisiz sokağa çıkma yasağı sebebiyle merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nı da içine alan kapanma sürecinde unlu mamül satışı yapan kurumların istisna kapsamı dışında tutulduğu biliniyor. İçişleri Genelgesi kapsamında tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır ibaresi bulunuyor. Bu kapsamda; ? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında , kaçta kapanıyor? İşte fırın çalışma saatleri 2021

Bugün fırınlar açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Unlu mamül satışçısı ve ekmek almak isteyen vatandaşlar tarafından fırınların çalışma saatleri araştırılıyor. Yasak sürecinde belli saatlerde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre şu an da olduğu gibi tam kapanma sürecinde de fırınlar açık olacak.

FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Fırınların çalışma saatleri tam kapanma ile ilgili tüm yeni detayların yer aldığı İçişleri Bakanlığı genelgesi belli oldu.

Genelgede şu ifadeler kullanıldı;

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Daha önce yayınlana genelgede ise şunlar açıklanmıştı;

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün fırınlar açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENEGESİ

İçişleri Bakanlığı, salgın tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 'tam kapanma' sürecine ilişkin genelge yayımladı.

Genelgeye göre, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illere gönderilen genelgeyle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak. Aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari ve adli yaptırımlara konu edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Vatandaşlar ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar hariç araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Bugün fırınlar açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
SON DAKİKA