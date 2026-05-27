Bugün hangi yollar ücretsiz? 27-28-29-30 Mayıs Kurban Bayramı'nda ücretsiz köprüler ve otoyollar
Giriş Tarihi: 27.05.2026 10:42

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan milyonlarca vatandaşın merak ettiği ücretsiz geçiş uygulamasının detayları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, 26 Mayıs gece yarısından itibaren başlayan uygulama kapsamında bazı yollardan ücretsiz geçiş yapılabilecek. Peki, bugün hangi yollar ücretsiz, hangi köprü ve otoyollar paralı?

2026 Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak köprü ve otoyollar netleşti. 27-28-29-30 Mayıs tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ile bazı köprüler ücretsiz hizmet verecek. Yap-işlet-devret projeleri ise ücretli olmaya devam edecek. İşte bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar;

BAYRAM BOYUNCA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ!

2026 Kurban Bayramı boyunca hangi yolların ücretsiz olacağı netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 26 Mayıs Salı saat 00.00'dan başlayıp 30 Mayıs Cumartesi saat 24.00'e kadar bazı otoyol ve köprülerden ücret alınmayacak.

Ücretsiz olacak güzergâhlar şöyle:

  • Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar:

Marmara Bölgesi

O-1 İstanbul içi otoyollar (TEM bağlantıları dahil)
O-2 İstanbul çevre / bağlantı otoyolları
O-3 İstanbul – Edirne (Edirne Otoyolu)
O-4 İstanbul – Ankara (Anadolu Otoyolu başlangıç bölümleri)
O-7 Kuzey Marmara Otoyolu'nun KGM işletimindeki kesimleri (YİD hariç bazı bölümler özel işletimde olabilir)

Ege Bölgesi

O-5 Gebze – İzmir Otoyolu (KGM + YİD karışık işletim; KGM kesimleri ücretsiz kapsamda olabilir)
İzmir çevre bağlantı otoyollarının KGM bölümleri

İç Anadolu

O-21 Ankara – Niğde Otoyolu
O-20 Ankara çevre bağlantı yolları ve TEM bağlantıları
O-4 Ankara – İstanbul hattının KGM sorumluluğundaki bölümleri

Akdeniz

O-51 Adana – Mersin Otoyolu
O-52 Adana – Gaziantep Otoyolu

Güneydoğu Anadolu

O-52 devamı Gaziantep – Şanlıurfa otoyolu
Bölgesel bağlantı otoyolları (Şanlıurfa çevresi)

Trakya

O-3 İstanbul – Edirne Otoyolu (TEM Trakya kesimi)
Edirne bağlantı yolları

Ücretli olmaya devam edecek yollar ve köprüler ise:

  • Osmangazi Köprüsü
  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  • Kuzey Marmara Otoyolu
  • Avrasya Tüneli
  • İstanbul-İzmir Otoyolu
  • Ankara-Niğde Otoyolu
  • Yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollar

