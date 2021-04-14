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Haberler Yaşam Bugün iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?
Giriş Tarihi: 14.04.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 16:36

Bugün iftar vakti saat kaçta? , , , ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?

14 Nisan, yani 'ın ikinci gününde de için bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Ramazan imsakiyesi 2021 ile sahur ve iftar saatleri de belirlenmiş oldu. , , ve gibi büyükşehirler başta olmak üzere, illerimizde yaşayan vatandaşlar "Bugün iftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunuyor?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Diyanet detayları ile 81 ile ait iftar saatleri aşağıda yer almaktadır. İşte, 14 Nisan tarihli İstanbul, Ankara, , Antalya, , Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir iftar saati ve Diyanet ile İmsak vakitleri...

Bugün iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?

İmsakiyesi 2021 takvimine göre bugün Ramazan'ın ikinci günü. İlk gün olduğu gibi 84 milyon, heyecanla iftar saatini bekliyor.''da akşam ezanı ve iftar saat kaçta' gibi sorular yeni ile yanıt buldu. Diyanet'in kamuoyu ile paylaştığı 81 ilin akşam ezanı ve iftar saatleri belirlenirken, Ramazan'ın gelişiyle sahur saatleri, her bir ilde yaşayan vatandaşlar için en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. İstanbul, ve sahur saati gibi büyükşehirlere ait imsakiyeler başta olmak üzere il il imsakiye takvimi aşağıda yer alıyor. İstanbul, Ankara, , Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Antalya, , , Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, İmsak saatleri ve il il sahur saatleri şöyle;

RAMAZAN İMSAKİYE 2021 İLE İFTAR VE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan İmsakiyesi 2021 takvimi on bir ayın sultanı yaklaşırken en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. İkinci sahura kalkarak ibadetini yerine getirecek olanlar sahur saat kaçta, iftar saat kaçta sorularına cevap arıyor.

İşte il il imsakiye takvimi;

Bugün iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?

İSTANBUL İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl ayı 13 Nisan'da başladı. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 14 Nisan'da ilk tutulmuş oldu.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

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Bugün iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İşte il il sahur ve iftar vakitleri;

Bugün iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?

ADIYAMAN İFTAR VE SAHUR VAKTİ

Bugün iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?

AFYONKARAHİSAR İFTAR VE SAHUR VAKTİ

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