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Haberler Yaşam Bugün iftara ne pişirsem? Ramazan’ın 4. Gününe özel iftar menüsü örnekleri ile pratik, kolay, hafif yemek önerileri
Giriş Tarihi: 26.03.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 16:01

Bugün iftara ne pişirsem? Ramazan’ın 4. Gününe özel iftar menüsü örnekleri ile pratik, kolay, hafif yemek önerileri

Ramazan'ın dördüncü gününe özel iftar menüsü ile bugün ailenize, iftara kabul ettiğiniz misafirlerinize lezzet şöleni yaşatacaksınız. Hem pratik hem tok tutan iftar menüsü ile kısa bir süre içinde çeşit çeşit yemekler hazırlayabilirsiniz. Hem göze hem mideye hitap eden Ramazan'ın 4. Gününe özel iftar menüsü örnekleri ile "bugün iftara ne pişirsem" sorusu yanıt buluyor. İşte en kolay, hafif ve pratik iftar menüsü örnekleri.

Bugün iftara ne pişirsem? Ramazan’ın 4. Gününe özel iftar menüsü örnekleri ile pratik, kolay, hafif yemek önerileri

Bugün iftara ne pişirsem diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz! Ramazan ayının 4. Gününe özel iftar menüsü ile ailenize ve konuklarınıza ziyafet yaşatabilirsiniz. Türk mutfağının klasik tatlarıyla duyulmamış tariflerin bir arada bulunduğu iftar menüsü örnekleri haberimizin devamında. İşte Ramazan'ın 4. Gününe özel iftar menüsü örnekleri ile pratik, kolay, hafif yemek önerileri…

Bugün iftara ne pişirsem? Ramazan’ın 4. Gününe özel iftar menüsü örnekleri ile pratik, kolay, hafif yemek önerileri

RAMAZAN'IN 4. GÜNÜNE ÖZEL İFTAR MENÜSÜ – 26 MART 2023

İşte bugün iftar sofranızı şenlendirecek iftar menüsü ve tarifleri...

  • Taze soğanlı mantar çorbası
  • Ali nazik
  • Şehriyeli bulgur pilavı
  • Kalburabastı
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Bugün iftara ne pişirsem? Ramazan’ın 4. Gününe özel iftar menüsü örnekleri ile pratik, kolay, hafif yemek önerileri

TAZE SOĞANLI MANTAR ÇORBASI TARİFİ

İftar menüsü hazırlarken unutulmaması gereken çorbalar, bir yemeğe başlamanın en güzel yoludur. Hem pratik hem de hızlı bir seçenek olarak yapacağınız taze soğanlı mantar çorbası, yiyenlerin bir daha yemek isteyeceği, tadı unutulmaz bir tarif.

Gerekli malzemeler;

10 adet mantar

1 demet taze soğan

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağ

7 su bardağı su (ılık olmalı)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tutam köri

Yapılışı;

Öncelikle 1 demet taze soğanı ince ince kıyın. Tencerenin içerisine koyduğunuz 1 yemek kaşığı tereyağ ile soteleyin. Ardından farklı bir tencerenin içerisinde 3 yemek kaşığı unu kalan 2 yemek kaşığı yağ ile karıştırarak rengi dönene kadar kavurun. Kavrulmuş unun üzerine yavaş yavaş ılık suyu ilave edin ve bu süreçte topaklanmasını engellemek adına durmadan karıştırın. Kaynadığında üzerine sotelediğiniz soğanları ilave edin. Tuz ve köriyi de ilave ederek 15 dakika daha kaynatın ve çorbanız hazır.

Bugün iftara ne pişirsem? Ramazan’ın 4. Gününe özel iftar menüsü örnekleri ile pratik, kolay, hafif yemek önerileri

ALİ NAZİK TARİFİ

Malzemeleri;

400 gram orta yağlı kıyma

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet soğan

2 adet biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tereyağı

Servis İçin:

2 adet kapya biber

2 adet köy biberi

İnce kıyılmış maydanoz

Bugün iftara ne pişirsem? Ramazan’ın 4. Gününe özel iftar menüsü örnekleri ile pratik, kolay, hafif yemek önerileri

Yoğurtlu Patlıcan İçin:

1 kâse süzme yoğurt

5 adet patlıcan

1 çay kaşığı tuz

2 adet sarımsak

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Patlıcan ve biberleri 200 derecedeki fırına koyup her tarafını iyice pişirerek yaklaşık 30 dakika boyunca közleyin.

Kıymalı harcı hazırlamak için tavaya tereyağını ekleyin ve sıvı yağını da koyup ısıtın. Ardından ısıtmış olduğunuz yağa soğanları ve köy biberini ekleyin.

Soğanlar kızarmaya başladıktan sonra 400 gram orta yağlı kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu alıp ektikten sonra kavurmaya devam edin.

1 yemek kaşığı domates salçasını, 2 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiberi, birer çay kaşığı kekik ve pul biberi de ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

1 kâse süzme yoğurda 2 adet ezilmiş sarımsağı ekledikten sonra 1 çay kaşığı tuzu da ekleyip karıştırın.

Fırında közlemiş olduğunuz patlıcan ve biberleri bir kaba aktarıp üzerini kapatıp 15 dakika boyunca bekletin.

Patlıcanın kabuklarını soyup kararmasınlar diye üzerine biraz limon suyu ilave edebilirsiniz. Sonra patlıcanları alıp iyice ezin ve sarımsaklı yoğurt ile birleştirin.

Ilık tabağın üzerine yoğurtlu patlıcanı, közlenmiş biberleri ve kıymalı harcı iyi bir şekilde yerleştirin ve son işlem olarak üzerine doğramış olduğunuz maydanozu ekleyerek sıcak olarak servis edebilirsiniz.

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