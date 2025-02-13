BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? Diyanet dini günler takvimi paylaşıldı!

BERAT KANDİLİ ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Hadislerden hareketle bu gece ibadet etmek tavsiye edilse de kimi kaynaklar bu geceye ikinci bir anlam yüklüyor.

Alimlerin bir kısmı kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de Berat Kandili'ne ayrı bir önem kazandırıyor.