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Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:47

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? Diyanet dini günler takvimi paylaşıldı!

Bugün kandil mi, ne kandili? soruları Müslümanlar tarafın yanıt arananlardan oluyor. Mübarek üç ayların içinde olun ve on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in habercisi Berat Kandili İslam alemi tarafından büyük önem taşıyor. Günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşınan bu günde milyonlarca Müslüman Berat Gecesi'ni dualar,zikirler ve ibadetlerle geçirmek istiyor. Peki, Diyanet Dini Günler Takvimi 2025 ile Berat Kandili ne zaman, bugün kandil mi?

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? Diyanet dini günler takvimi paylaşıldı!

Müslümanlar için önemli bir yeri olan ve kutsal kabul edilen Berat Kandili Ramazan'a 15 gün kaldığını müjdeliyor. İslam alemi için günahlardan arınma, af dileme ve sonsuz rahmet kapılarının açık olarak kabul edildiği bugün Şaban aynının 15. Günü idrak edilmektedir. Peki, bugün kandil mi, ne kandili?

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? Diyanet dini günler takvimi paylaşıldı!

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
13 Şubat Perşembe günü kandil idrak edilecek.Dini günler takvimine göre bugün Ramazan-ı Şerif'in habercisi Berat Kandili.

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BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? Diyanet dini günler takvimi paylaşıldı!

BERAT NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin karşılığıdır. Şaban ayının 14. Gecesini 15. Geceye bağlayan gece idrak edilen Berat gecesi için Arapça eserlerde "şâbanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak gecesi" gibi tabirler kullanılmaktadır. Berat genel olarak "temize çıkma" anlamında kullanılmaktadır. Bu değerli günde günahların affolunduğuna inanılır.

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? Diyanet dini günler takvimi paylaşıldı!

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2025

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Rebab 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? Diyanet dini günler takvimi paylaşıldı!

BERAT KANDİLİ ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Hadislerden hareketle bu gece ibadet etmek tavsiye edilse de kimi kaynaklar bu geceye ikinci bir anlam yüklüyor.

Alimlerin bir kısmı kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de Berat Kandili'ne ayrı bir önem kazandırıyor.

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