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BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? Diyanet dini günler takvimi paylaşıldı!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
09:47
BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 13 Şubat Perşembe günü ne kandili? Diyanet dini günler takvimi paylaşıldı!
Bugün kandil mi, ne kandili? soruları Müslümanlar tarafın yanıt arananlardan oluyor. Mübarek üç ayların içinde olun ve on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in habercisi Berat Kandili İslam alemi tarafından büyük önem taşıyor. Günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşınan bu günde milyonlarca Müslüman Berat Gecesi'ni dualar,zikirler ve ibadetlerle geçirmek istiyor. Peki, Diyanet Dini Günler Takvimi 2025 ile Berat Kandili ne zaman, bugün kandil mi?