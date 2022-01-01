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Haberler Yaşam Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 1 Ocak’ta kargolar çalışıyor mu ve saat kaça kadar?
Giriş Tarihi: 01.01.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 08:06

Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 1 Ocak’ta kargolar çalışıyor mu ve saat kaça kadar?

1 Ocak 2022 Cumartesi yeni yılın ilk gününde kargo çalışma saatleri merak konusu oldu. İnternet üzerinden alışverişlerini yapan vatandaşlar 1 Ocak bugün kargoların dağıtım yapıp yapmayacağını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; "Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 1 Ocak'ta kargolar çalışıyor mu ve saat kaça kadar?" sorularına yanıt aranırken bu başlık altından kargo çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz.

Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 1 Ocak’ta kargolar çalışıyor mu ve saat kaça kadar?

Her sene olduğu gibi bu sene de 1 Ocak 2022 resmi tatiller arasında yerini aldı. Resmi tatillerde kargo çalışma saatleri de merak konusu oluyor. Hal böyle olunca; "Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 1 Ocak'ta kargolar çalışıyor mu ve saat kaça kadar?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konu ile ilgili bilgiler.

Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 1 Ocak’ta kargolar çalışıyor mu ve saat kaça kadar?

1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak her yıl olduğu gibi bu sene de resmi tatil olarak kabul edilecek. Resmi tatillerde PTT çalışıyor. Kargo firmalarında ise bu durum değişiklik gösteriyor. Ancak 2022 yılında 1 Ocak cumartesi gününe denk geldiğinden tatil durumu değişiklik gösterebilir

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Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 1 Ocak’ta kargolar çalışıyor mu ve saat kaça kadar?

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 1 Ocak’ta kargolar çalışıyor mu ve saat kaça kadar?

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 1 Ocak’ta kargolar çalışıyor mu ve saat kaça kadar?
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