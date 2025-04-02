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Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT 2-3-4 Nisan'da çalışıyor mu, dağıtıma çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 08:30
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
08:30
Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT 2-3-4 Nisan'da çalışıyor mu, dağıtıma çıkacak mı?
Bayram tatili süresince pek çok kurumun çalışma saatleri değişti, kargo şubelerinin durumu da merak konusu oldu. 2 Nisan Çarşamba günü, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat Kargo gibi firmaların çalışma saatleri araştırılıyor. Bayram öncesi kargo alım ve dağıtımı yapılmış, ancak bayram süresince şubeler faaliyetlerine ara vermişti. Peki, bugün kargolar açık mı, dağıtıma çıkacak mı? İşte 2-3-4 Nisan kargoların çalışma durumu