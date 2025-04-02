Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT 2-3-4 Nisan’da çalışıyor mu, dağıtıma çıkacak mı?

Ramazan Bayramı sonrası kargo firmalarının ne zaman çalışmaya başlayacağı merak ediliyor. 2-3-4 Nisan'da PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo ve diğer firmaların çalışma düzeni araştırılıyor. Bayramda kargo hizmetleri ara verildiği için teslimatlar tatil sonrası yapılacak. Peki bugün kargolar açık mı, dağıtıma çıkacak mı?