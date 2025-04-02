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Haberler Yaşam Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT 2-3-4 Nisan'da çalışıyor mu, dağıtıma çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 08:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 08:30

Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT 2-3-4 Nisan'da çalışıyor mu, dağıtıma çıkacak mı?

Bayram tatili süresince pek çok kurumun çalışma saatleri değişti, kargo şubelerinin durumu da merak konusu oldu. 2 Nisan Çarşamba günü, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat Kargo gibi firmaların çalışma saatleri araştırılıyor. Bayram öncesi kargo alım ve dağıtımı yapılmış, ancak bayram süresince şubeler faaliyetlerine ara vermişti. Peki, bugün kargolar açık mı, dağıtıma çıkacak mı? İşte 2-3-4 Nisan kargoların çalışma durumu

Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT 2-3-4 Nisan’da çalışıyor mu, dağıtıma çıkacak mı?

Ramazan Bayramı sonrası kargo firmalarının ne zaman çalışmaya başlayacağı merak ediliyor. 2-3-4 Nisan'da PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo ve diğer firmaların çalışma düzeni araştırılıyor. Bayramda kargo hizmetleri ara verildiği için teslimatlar tatil sonrası yapılacak. Peki bugün kargolar açık mı, dağıtıma çıkacak mı?

Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT 2-3-4 Nisan’da çalışıyor mu, dağıtıma çıkacak mı?

KARGO ŞİRKETLERİ BUGÜN AÇIK MI?
Kargo firmaları, Ramazan Bayramı öncesi Arefe günü dağıtım ve gönderi kabul işlemleri yaptı. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde ise bayram nedeniyle hizmetlerine ara verdiler.

Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte, 2 Nisan Çarşamba günü kargo şirketleri tekrar hizmet vermeye başlayacak.

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Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT 2-3-4 Nisan’da çalışıyor mu, dağıtıma çıkacak mı?

2-3-4 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte, 2 Nisan Çarşamba günü kargo şirketleri tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT 2-3-4 Nisan’da çalışıyor mu, dağıtıma çıkacak mı?

KURYELER DAĞITIM YAPIYOR MU?

Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı kargolar hizmet vermeyecek. Taşıma ve dağıtım süreçlerinde görev yapan, paketleri teslim eden veya sevkiyat işlemlerini yöneten lojistik sektöründeki çalışanlar kargo dağıtım işlemlerini 2 Nisan Çarşamba günü tamamlayacak.

Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT 2-3-4 Nisan’da çalışıyor mu, dağıtıma çıkacak mı?
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