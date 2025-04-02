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Haberler Yaşam Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan için döviz büroları ve kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 06:53

Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan için döviz büroları ve kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi?

9 günlük bayram tatili nedeniyle kamu kurumları ve bazı özel işletmeler faaliyette olmayacak. Bu dönemde, kuyumcuların ve döviz bürolarının çalışma durumu merak ediliyor. Yatırım yapmak veya ziynet alışverişi yapmak isteyenler, kuyumcuların açık olup olmadığını araştırıyor.Peki, bugün kuyumcular açık mı? 2-3-4 Nisan kuyumcuların çalışma durumu...

Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan için döviz büroları ve kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi?

30 Mart'ta başlayan Ramazan Bayramı 1 Nisan'da sona erdi. Bayram sonrası kuyumcuların açık olup olmadığını öğrenmek isteyenler, 1-2-3-4 Nisan tarihlerindeki çalışma durumunu merak ediyor. Kamu kurumlarında tatil 7 Nisan'a kadar sürerken, özel sektörde 2 Nisan'da iş başı yapıldı.Peki, kuyumcular bugün açık mı?

Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan için döviz büroları ve kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi?

KUYUMCULAR HİZMET VERİYOR MU, NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazan Bayramı 1 Nisan'da sona erdi. Ancak kamu çalışanları için tatil süresi 9 gün olarak belirlenmişti. Kuyumcuların 9 günlük tatil süresindeki çalışma durumu, işletme sahibine bağlıdır. Bu nedenle, en güncel bilgiye ulaşmak için semtinizdeki kuyumcuları arayarak öğrenmeniz önerilir.

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Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan için döviz büroları ve kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi?

1-2-3-4 NİSAN'DA DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

Bayramın 1. günü birçok döviz bürosu ve kuyumcu kapalı kalıyor. 2. ve 3. gün bazı işletmeler yeniden açılıyor.

Döviz büroları özel işletmeler olduğu için açık olup olmayacağına kendisi karar veriyor.

Ancak 2-3-4 Nisan'da açık olmaları bekleniyor. En doğru bilgi için yakınınızdaki döviz bürolarını arayarak bilgi almanız gerekmektedir.

Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan için döviz büroları ve kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul'da 2 Nisan 2025 Çarşamba bugün işlem gerçekleştirilebilecek.