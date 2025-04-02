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Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan için döviz büroları ve kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
06:53
Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan için döviz büroları ve kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi?
9 günlük bayram tatili nedeniyle kamu kurumları ve bazı özel işletmeler faaliyette olmayacak. Bu dönemde, kuyumcuların ve döviz bürolarının çalışma durumu merak ediliyor. Yatırım yapmak veya ziynet alışverişi yapmak isteyenler, kuyumcuların açık olup olmadığını araştırıyor.Peki, bugün kuyumcular açık mı? 2-3-4 Nisan kuyumcuların çalışma durumu...