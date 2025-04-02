Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 2-3-4 Nisan için döviz büroları ve kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi?

1-2-3-4 NİSAN'DA DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

Bayramın 1. günü birçok döviz bürosu ve kuyumcu kapalı kalıyor. 2. ve 3. gün bazı işletmeler yeniden açılıyor.

Döviz büroları özel işletmeler olduğu için açık olup olmayacağına kendisi karar veriyor.

Ancak 2-3-4 Nisan'da açık olmaları bekleniyor. En doğru bilgi için yakınınızdaki döviz bürolarını arayarak bilgi almanız gerekmektedir.