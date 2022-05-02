BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? Bayramda 2-3-4 Mayıs 2022 marketler açık mı, ŞOK, A101, BİM çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı ilk günü 2 Mayıs'ta idrak edilirken market çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Toplamda üç gün sürecek olan bayramda marketlerin çalışma saatlerini sorgulayan vatandaşlar A101, BİM, ŞOK çalışma saatlerini merak ederken bugün marketler açık mı, bayramda marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Bayramda bazı marketler tamamen kapalı olurken bazıları belli saate kadar açık oluyor. Peki Bugün marketler açık mı? 2-3-4 Mayıs 2022 bayramda ŞOK, A101, BİM marketler açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri 2022