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Giriş Tarihi: 02.05.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 09:54

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? Bayramda 2-3-4 Mayıs 2022 marketler açık mı, ŞOK, A101, BİM çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı ilk günü 2 Mayıs'ta idrak edilirken market çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Toplamda üç gün sürecek olan bayramda marketlerin çalışma saatlerini sorgulayan vatandaşlar A101, BİM, ŞOK çalışma saatlerini merak ederken bugün marketler açık mı, bayramda marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Bayramda bazı marketler tamamen kapalı olurken bazıları belli saate kadar açık oluyor. Peki Bugün marketler açık mı? 2-3-4 Mayıs 2022 bayramda ŞOK, A101, BİM marketler açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri 2022

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? Bayramda 2-3-4 Mayıs 2022 marketler açık mı, ŞOK, A101, BİM çalışıyor mu, kaça kadar açık?

İslam alemini bayram coşkusunu yaşarken market çalışma saatleri an itibariyle sorgulanıyor. Ramazan Bayramı dolasıyla pek çok işletmenin kapalı olduğu bilinirken bayramda marketler açık mı, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Zincir marketlerin çoğu bayramın 1. Günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar faaliyette olacak. İşte bayramda marketlerin çalışma durumu ve bilgiler…

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? Bayramda 2-3-4 Mayıs 2022 marketler açık mı, ŞOK, A101, BİM çalışıyor mu, kaça kadar açık?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

İslam alemi bayram coşkusunu yaşarken market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. En yakın zincir marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bayramda zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Zincir marketlerin çoğu bayramın 1. Günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar faaliyette olacak.

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BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? Bayramda 2-3-4 Mayıs 2022 marketler açık mı, ŞOK, A101, BİM çalışıyor mu, kaça kadar açık?

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İşte zincir marketlerin bayramda açılış ve kapanış saatleri;

A101 bayram çalışma saatleri

A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

BİM bayram çalışma saatleri

BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.

ŞOK bayram çalışma saatleri

ŞOK marketlerin de A101 ve BİM'de olduğu gibi bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.

Migros bayram çalışma saatleri

En büyük zincir marketlerden biri olan Migros'un bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? Bayramda 2-3-4 Mayıs 2022 marketler açık mı, ŞOK, A101, BİM çalışıyor mu, kaça kadar açık?
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BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? Bayramda 2-3-4 Mayıs 2022 marketler açık mı, ŞOK, A101, BİM çalışıyor mu, kaça kadar açık?
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