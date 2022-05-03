BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR? 3 Mayıs 2022 bayramın ikinci günü ŞOK, BİM, A101 marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Bayram tatilinin ikinci gününde market çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyenlerin araştırma konusu oluyor. Resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün süreceği için marketlerin çalışma (mesai) saatleri değişiklik gösteriyor. Evlere en yakın markete gidilmeden önce bayramda marketler açık mı, bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan Bayramının ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi birçok zincir market şubeleri kapalıydı. Peki Bugün marketler açık mı? 3 Mayıs 2022 bayramın ikinci günü ŞOK, BİM, A101 marketler açık mı, çalışıyor mı ve kaça kadar açık?