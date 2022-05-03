BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR? 3 Mayıs 2022 bayramın ikinci günü ŞOK, BİM, A101 marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

İslam alemi bayram coşkusunu yaşarken market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. En yakın zincir marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bayramda zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Bayram 2-3-4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi (bugün) birçok zincir ve yerel market şubeleri kapalı olacak. Bayramın ikinci gününden itibaren ise BİM-A101 ve ŞOK gibi birçok il ve ilçede şubesi olan merkezler bayramın ikinci gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yerel marketlerin birçoğu ise bayramın ilk iki günü kapalı olacak.