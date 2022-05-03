Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR? 3 Mayıs 2022 bayramın ikinci günü ŞOK, BİM, A101 marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 03.05.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 08:03

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR? 3 Mayıs 2022 bayramın ikinci günü ŞOK, BİM, A101 marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Bayram tatilinin ikinci gününde market çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyenlerin araştırma konusu oluyor. Resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün süreceği için marketlerin çalışma (mesai) saatleri değişiklik gösteriyor. Evlere en yakın markete gidilmeden önce bayramda marketler açık mı, bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan Bayramının ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi birçok zincir market şubeleri kapalıydı. Peki Bugün marketler açık mı? 3 Mayıs 2022 bayramın ikinci günü ŞOK, BİM, A101 marketler açık mı, çalışıyor mı ve kaça kadar açık?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR? 3 Mayıs 2022 bayramın ikinci günü ŞOK, BİM, A101 marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Bugün marketler açık mı, bayramda marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler A101, Migros, BİM, ŞOK çalışma saatlerini merak ederken bugün marketler açık mı, bayramda marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Marketlerin saatleri bölgelere göre değişiklik gösterebileceği gibi 10:00-20:00 saatleri arasında da hizmet verebilme ihtimali üzerinde duruluyor. İşte market çalışma saatleri 2022

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR? 3 Mayıs 2022 bayramın ikinci günü ŞOK, BİM, A101 marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

İslam alemi bayram coşkusunu yaşarken market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. En yakın zincir marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bayramda zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Bayram 2-3-4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi (bugün) birçok zincir ve yerel market şubeleri kapalı olacak. Bayramın ikinci gününden itibaren ise BİM-A101 ve ŞOK gibi birçok il ve ilçede şubesi olan merkezler bayramın ikinci gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yerel marketlerin birçoğu ise bayramın ilk iki günü kapalı olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR? 3 Mayıs 2022 bayramın ikinci günü ŞOK, BİM, A101 marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İşte zincir marketlerin bayramda açılış ve kapanış saatleri;

A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR? 3 Mayıs 2022 bayramın ikinci günü ŞOK, BİM, A101 marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

MİGROS BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

En büyük zincir marketlerden biri olan Migros'un bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

ŞOK BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK marketlerin de A101 ve BİM'de olduğu gibi bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR? 3 Mayıs 2022 bayramın ikinci günü ŞOK, BİM, A101 marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA