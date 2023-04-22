Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan Cumartesi BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri ile bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 22.04.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 08:35

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan Cumartesi BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri ile bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bayramın ikinci gününde eve market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar bugün marketler açık mı, kapalı mı sorusuyla bayramda market çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla market, AVM ve benzeri işletmelerin çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Peki 22 Nisan Cumartesi BİM, ŞOK, A101 başta olmak üzere bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel BİM, ŞOK, A101 açılış kapanış saatleri ile Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı sorusunun yanıtı.

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan Cumartesi BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri ile bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bugün marketler açık mı diye merak eden vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri için yapılan duyuruları takip ediyor. Bayramda alışverişe çıkan vatandaşların mağdur olmaması adına güncel market açılış kapanış saatleri duyuruldu. Peki, Bayramda 22 Nisan Cumartesi BİM, ŞOK, A101 marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bugün marketler açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı ve zincir marketlerin çalışma saatleri.

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan Cumartesi BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri ile bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Bayramda marketlerin çalışma durumu sorgulanmaya başladı. Özellikle zincir marketler BİM, A101 ve ŞOK çalışma saatleri araştırılmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan Cumartesi BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri ile bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BAYRAMDA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihlerine denk geliyor.

Zincir marketlerden Ramazan Bayramı'nda açık veya kapalı olup olmadıklarına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan Cumartesi BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri ile bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Geçtiğimiz bayramlara dikkate alındığında zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü hizmet vermeye devam etmişti.

BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatlerine dair açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan Cumartesi BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri ile bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır.

SON DAKİKA