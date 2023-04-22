Haberler Yaşam Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan Cumartesi BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri ile bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 22.04.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 08:35

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan Cumartesi BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri ile bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bayramın ikinci gününde eve market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar bugün marketler açık mı, kapalı mı sorusuyla bayramda market çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla market, AVM ve benzeri işletmelerin çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Peki 22 Nisan Cumartesi BİM, ŞOK, A101 başta olmak üzere bayramda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel BİM, ŞOK, A101 açılış kapanış saatleri ile Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı sorusunun yanıtı.