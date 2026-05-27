Haberler Yaşam Bugün marketler açık mı, kapalı mı? A101, ŞOK ve BİM marketler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor?
Giriş Tarihi: 27.05.2026 07:08

Bayram sürecinde alışveriş yapacak vatandaşlar marketlerin çalışma düzenini araştırmaya başladı. Özellikle A101, ŞOK Marketler ve BİM mağazalarının bugün açık olup olmadığı merak edilirken, açılış ve kapanış saatlerine ilişkin detaylar gündeme geldi. Bayram nedeniyle bazı şubelerde saat değişikliği yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşlar güncel çalışma saatlerini öğrenmek istiyor.

Kurban Bayramı'nda temel ihtiyaç alışverişini yapmak isteyen vatandaşların gündeminde zincir marketlerin mesai saatleri yer aldı. A101, ŞOK ve BİM marketlerinin bugün hizmet verip vermediği araştırılırken, özellikle sabah açılış saatleri yoğun şekilde sorgulanıyor. Bayramın ilk gününde marketlerin çalışma düzeninde değişiklik olup olmayacağı merak edilirken, birçok kişi en yakın şubenin saat bilgilerine odaklandı.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Geçtiğimiz bayramın 1. günü BİM, A101, ŞOK kapalıydı. Bayramın 2. ve 3. günü ise zincir marketler açık olup müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

Bu yıl ise zincir marketlerin çalışma saatleri şöyle;

BAYRAMDA BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Zincir marketin yaptığı açıklamaya göre BİM Bayramın 1. ve 2. günü (Çarşamba ve Perşembe) kapalı.

3. gün (29 Mayıs Cuma) itibarıyla normal çalışma saatlerine (09.00 - 21.00) geri dönecek.

BAYRAMDA ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Bayramın 1. günü genellikle öğleden sonra (12.00 - 13.00 gibi) açılır veya bölgeye göre ilk gün kapalı kalıp 2. gün açılabilir. Diğer günler normal saatlerinde hizmet verir.

BAYRAMDA A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

Genellikle bayramın 1. günü kapalıdır. Bayramın 2. gününden itibaren (28 Mayıs Perşembe) normal mesaisine başlar..

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

