Haberler Yaşam Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak? A101, ŞOK ve BİM market 28-29-30 Mayıs çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 28.05.2026 07:04

Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak? A101, ŞOK ve BİM market 28-29-30 Mayıs çalışma saatleri

Bayramın birinci gününde bazı zincir marketler kapalı olurken, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde marketlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Özellikle A101, ŞOK ve BİM marketlerin çalışma saatleri alışveriş yapacak kişiler tarafından merak konusu oldu. "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor?" soruları yanıt arıyor. İşte, 28-29-30 Mayıs tarihlerinde zincir marketlerin mesai düzeni...

Kurban Bayramı'nın ilk gününde hizmet vermeyen bazı marketlerin ikinci günde açılıp açılmayacağı vatandaşların gündeminde bulunuyor. A101, ŞOK ve BİM marketlerin bayram süresince uygulayacağı çalışma saatleri yakından takip ediliyor. Özellikle temel ihtiyaç alışverişi yapacak vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, bayramın ikinci günü marketlerin çalışma saatleri;

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Zincir marketlerin bazıları bayramın ilk günü kapalı olurken, bazıları ise hizmet vermeye devam etti.

İşte, bayramın ikinci günü açık ve kapalı olan zincir marketler;

BİM BUGÜN AÇIK MI?

BİM Bayramın 1. ve 2. günü kapalı olacak!

Bayramın 1. ve 2. günü (Çarşamba ve Perşembe) kapalıdır. 3. gün (29 Mayıs Cuma) itibarıyla normal çalışma saatlerine (09.00 - 21.00) geri dönecek.

ŞOK BUGÜN AÇIK MI?

Bayramın 1. günü genellikle öğleden sonra (12.00 - 13.00 gibi) açılır veya bölgeye göre ilk gün kapalı kalıp 2. gün açılabilir. Diğer günler normal saatlerinde hizmet verir.

A101 BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

Genellikle bayramın 1. günü kapalıdır. Bayramın 2. gününden itibaren (28 Mayıs Perşembe) normal mesaisine başlar..

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
