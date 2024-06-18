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Haberler Yaşam Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor? Bayramda BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 09:50

Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor? Bayramda BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, kaça kadar açık?

Bayramlarda ve resmi tatillerde pek çok kurum ve işletmenin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanıyor: Marketlerde de aynı durum yaşandığı için vatandaşlar bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor sorusuyla araştırmalara koyuldu. Peki, bayramda BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, kaça kadar açık? İşte Bayramın üçüncü gününde marketlerin çalışma durumu.

Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor? Bayramda BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, kaça kadar açık?

Bayramda market alışverişi için dışarı çıkacak olan vatandaşlar, temkinli olmak için bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor sorularıyla araştırma yapıyor. Bayramda BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, kaça kadar açık sorusuyla zincir marketlerin bayram çalışma durumu araştırılıyor. İşte söz konusu marketlerden yapılan açıklamalar ışığında marketlerin açılış kapanış saatleri.

Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor? Bayramda BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, kaça kadar açık?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Genellikle Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olarak hizmet veren marketlerin 2. ve 3. günde normal düzene döndükleri görülüyor. İşte, marketlerin çalışma saatleri...

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Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor? Bayramda BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, kaça kadar açık?

A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır.

Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor? Bayramda BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, kaça kadar açık?

BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor? Bayramda BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, kaça kadar açık?

ŞOK BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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