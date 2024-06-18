Haberler
Yaşam
Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor? Bayramda BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
09:50
Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor? Bayramda BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, kaça kadar açık?
Bayramlarda ve resmi tatillerde pek çok kurum ve işletmenin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanıyor: Marketlerde de aynı durum yaşandığı için vatandaşlar bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor sorusuyla araştırmalara koyuldu. Peki, bayramda BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, kaça kadar açık? İşte Bayramın üçüncü gününde marketlerin çalışma durumu.