Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor? Bayramda BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, kaça kadar açık?

Bayramda market alışverişi için dışarı çıkacak olan vatandaşlar, temkinli olmak için bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor sorularıyla araştırma yapıyor. Bayramda BİM, ŞOK, A101 kapalı mı, kaça kadar açık sorusuyla zincir marketlerin bayram çalışma durumu araştırılıyor. İşte söz konusu marketlerden yapılan açıklamalar ışığında marketlerin açılış kapanış saatleri.