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BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 20-21-22-23 Haziran noterler çalışıyor mu, ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
10:26
BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 20-21-22-23 Haziran noterler çalışıyor mu, ne zaman açılacak?
Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatili devam ediyor. 16 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı 19 Haziran'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 günlük tatili duyurmuştu. 9 günlük tatil boyunca pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verdi. Bayram bitti 9 günlük tatil hala devam ediyor. Noterde işi olan kişiler, bugün noterler açık mı, çalışıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Peki, bugün nöbetçi noter var mı, çalışıyor mu? İşte bugün noterlerin çalışma saatleri 2024