Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat 2025 Salı günü hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Gözler Valiliklerde!

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile 8 ilçede taşımalı, 3 ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.