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Haberler Yaşam Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat 2025 Salı günü hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Gözler Valiliklerde!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:13

Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat 2025 Salı günü hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Gözler Valiliklerde!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı ve hava durumu uyarıları sonrası, 18 Şubat Salı günü için birçok ilde okullarda kar tatili beklentisi oluştu. Öğrenciler, okulların tatil edilip edilmediğine dair araştırmalarını sürdürürken, özellikle İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde eğitime ara verileceği duyuruldu. Bu şartlar altında, öğrenciler kar tatili verilen illeri öğrenmek ve derslerin olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 18 Şubat Salı günü okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi?

Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat 2025 Salı günü hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Gözler Valiliklerde!

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı beklentisi arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce, Zonguldak ve Bartın için sarı kodlu uyarıda bulunulurken, birçok ilde kar yağışı tahmini yapıldı. Bu gelişmelerin ardından, valiliklerden gelecek olası kar tatili açıklamaları merak konusu oldu. Peki, 18 Şubat Salı günü hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...

Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat 2025 Salı günü hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Gözler Valiliklerde!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? (18 ŞUBAT)

18 Şubat Salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde valilikler tarafından okulların tatil edildiği duyuruldu.

İşte, 18 Şubat Salı günü eğitime ara verilen il ve ilçeler listesi...

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Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat 2025 Salı günü hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Gözler Valiliklerde!

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile 8 ilçede taşımalı, 3 ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat 2025 Salı günü hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Gözler Valiliklerde!

SİNOP OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Önleyici tedbir olarak kent ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de bugün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat 2025 Salı günü hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Gözler Valiliklerde!

SAMSUN OKULALR TATİL Mİ?

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.

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