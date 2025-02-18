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Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat 2025 Salı günü hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Gözler Valiliklerde!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
14:13
Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat 2025 Salı günü hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Gözler Valiliklerde!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı ve hava durumu uyarıları sonrası, 18 Şubat Salı günü için birçok ilde okullarda kar tatili beklentisi oluştu. Öğrenciler, okulların tatil edilip edilmediğine dair araştırmalarını sürdürürken, özellikle İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde eğitime ara verileceği duyuruldu. Bu şartlar altında, öğrenciler kar tatili verilen illeri öğrenmek ve derslerin olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 18 Şubat Salı günü okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi?