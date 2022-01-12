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Haberler Yaşam Bugün okullar tatil mi oldu, nerelerde tatil? 12 Ocak Çarşamba hangi illerde tatil edildi, bugün okul var mı yok mu? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklaması!
Giriş Tarihi: 12.01.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 11:02

Bugün okullar tatil mi oldu, nerelerde tatil? 12 Ocak Çarşamba hangi illerde tatil edildi, bugün okul var mı yok mu? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklaması!

Soğuk hava koşulları ülke genelinde etkisini sürdürürken kar yağışının devam ettiği illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu noktada; güncel olarak "Okullar tatil mi?" sorusu akıllara gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden güncel hava durumu raporu da yayınlandı. Bu kapsamda; 12 Ocak Çarşamba günü için kar uyarısında bulunan Meteoroloji özellikle bazı iller için dikkat uyarısı yaptı. Hal böyle olunca; "Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Bugün okul var mı?" sorularına yanıt arayan binlerce öğrenci gözlerini valiliklerden gelecek kar tatili haberlerine çevirdi. Peki; hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 12 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller!

Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Yarın okul var mı? Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarıları sonrası "Okullar tatil mi? Bugün okul var mı?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Binlerce öğrenci ve velisi bu noktada kar tatili olan iller listesini öğrenmek isterken valiliklerden gelen resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor. Özellikle kar yağışının bazı illerde etkisini sürdürdüğü biliniyor. Peki; Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Bugün okul var mı, hangi illerde kar tatili var? İşte son gelişmeler!

Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Yarın okul var mı? Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor!

OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

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Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Yarın okul var mı? Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor!

Öte yandan, akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ilçe merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken en yüksek kesimde 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun Kar Yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.

KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ! 12 OCAK 2022

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Kofçaz Kaymakamı Salih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bu arada, kar yağışı Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yoğun şekilde devam ediyor.

Kar kalınlığı bölgede yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLDU?

Bu iller dışında diğer il ve ilçelerde okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz valiliklerce bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Yarın okul var mı? Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor!

ÇANAKKALE'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Yine il genelinde köy okullarında da, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilikçe, bu kapsamdaki öğrencilerin, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceği belirtildi.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının ise, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların da en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.

Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Yarın okul var mı? Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor!

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Trakya, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile yarın (Çarşamba) zamanla Marmara bölge geneli, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadenizin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz, Güney Ege, Marmara'nın kuzey ve batısı, Konya çevreleri ile yarın (Çarşamba) Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Ankara : Yağışların 12.01.2022 Çarşamba günü genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, 13.01.2022 Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 5/8, Perşembe -2/2, Cuma -5/2, Cumartesi -2/4, Pazar -3/4

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