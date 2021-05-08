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Giriş Tarihi: 07.05.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 10:53

Bugün pazarlar açık mı, saat kaça kadar açık? Semt pazarları/, neler satılacak?

81 ilin valiliğine "Pazar Yerleri" konulu bir genelge gönderdi. Genelgede yer alan bilgilere göre; belirtilen tarih ve zaman dilimi kapsamında Pazar yerleri/semt pazarları kurulacak. Bilindiği üzere; 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu kapsamda; İstanbul'da ve neler satılacak? Pazar yerleri/semt pazarları kurulacak mı, saatleri nedir? Genelge ile sürecin detayları…

İstanbul'da pazarlar ne zaman kurulacak ve neler satılacak? Pazar yerleri/semt pazarları kurulacak mı, saatleri nedir?

Tam kapanma sürecinde mevsimsel etkiler nedeniyle ürün bazında yaşanan artış, ürünlerin saklanması, raf ömürlerindeki kısalık gibi etkenlerden dolayı tarımsal ürünlerin zayi olmaması adına semt pazarları kurulacak. tarafından yayınlanan "Pazar Yerleri" genelgesi ile "İstanbul'da ve neler satılacak? Pazar yerleri/semt pazarları kurulacak mı, saatleri nedir?" sorularının yanıtları da netlik kazandı. Bu kapsamda; İstanbul'da pazarlar ne zaman kurulacak ve neler satılacak? Pazar yerleri/semt pazarları kurulacak mı, saatleri nedir?

İstanbul'da pazarlar ne zaman kurulacak ve neler satılacak? Pazar yerleri/semt pazarları kurulacak mı, saatleri nedir?

PAZARLAR NE ZAMAN AÇIK, TAM KAPANMADA PAZAR YERLERİ KURULACAK MI, NEREDE KURULACAK?

Bakanlıkça yayımlanan genelgede, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze-meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu ve bu nedenle yeni kararların alındığı yer aldı. Buna göre, tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

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İstanbul'da pazarlar ne zaman kurulacak ve neler satılacak? Pazar yerleri/semt pazarları kurulacak mı, saatleri nedir?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PAZAR YERİ GENELGESİ

Pazar yerlerinde temizlik, giyim, züccaciye ve oyuncak gibi ürünler satılamayacak.
Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda özellikle köylülerin ürünleri olmak üzere sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak valilik/kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.
Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek.

İstanbul'da pazarlar ne zaman kurulacak ve neler satılacak? Pazar yerleri/semt pazarları kurulacak mı, saatleri nedir?

Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere, sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.

Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek, görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak, içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek.
Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelere tüketici temas edemeyecek.

Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler, tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satılacak.

İlgili mahalli idare birimlerince pazar yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirler alınacak.
Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen "Mesleki Faaliyet Belgesi" ile "Ticari Araç Görevlendirme Belgesi"ni ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

İstanbul'da pazarlar ne zaman kurulacak ve neler satılacak? Pazar yerleri/semt pazarları kurulacak mı, saatleri nedir?

Bu esaslar doğrultusunda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.
Pazar yerlerine yönelik her türlü tedbirin, vali/kaymakamlar ile belediye başkanları ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla planlanacak ve sahada bizzat takip edilmesi sağlanacak.
Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetleri eksiksiz yerine getirilecek.
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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