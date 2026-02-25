Haberler
BUGÜN SATIŞTA! ŞOK aktüel 25 Şubat - 1 Mart aktüel katalog: Kızartma tenceresi, yuvarlak fırın...
Giriş Tarihi: 25.02.2026 09:32
ŞOK aktüel ürünler bugün satışa çıktı. Haftanın kataloğunda her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. 25 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayan fırsatlar, 1 Mart tarihine kadar devam edecek. Kızartma tenceresi, yuvarlak fırın, sarımsak ezici ve daha fazlası bugün raflarda yerini aldı. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte, haftanın fırsat ürünleri...