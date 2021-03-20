Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak? 20-21 Mart Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri belli oldu!

Bugün var mı, hangi illerde olacak? 20-21 Mart Bu hafta sonu ile yasak saatleri belli oldu!

Sosyal hayatta kademeli normalleşme süreci devam ederken son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Son olarak risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere gruplara ayrılan illerin bazılarında Cumartesi ve Pazar yasakları devam ederken hangileri, yasak saatleri neler, 20-21 Mart var mı gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. genelgesi ile koronavirüs risk haritasında yasakların kalkacağı ve uygulanmaya devam edeceği iller açıklandı. Böylelikle sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri sorusu yanıt buldu. İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan iller ile genelgede yer alan sokağa çıkma yasağı ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 20.03.2021 01:52 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 01:54
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak? 20-21 Mart Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ile ilgili son dakika haberleri paylaşılmıştı. Mart ayı itibariyle devam eden normalleşme hayatına adapte olunurken düşük ve orta riskli illerde Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağının kalktığı duyurulmuştu. Hafta sonuna gelinirken hangileri, yasak saatleri neler, 20-21 Mart Bugün var mı, hangi illerde olacak gibi çoğu soruya yanıt aranıyor. İşte sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatlerinin detayları…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER İLE YASAK SAATLERİ!

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler yine bir hafta sonuna daha gelinirken milyonların gündeminde yer aldı. Son olarak 1 Mart tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte iller risk durumuna göre düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli olarak gruplara ayrılırken sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar şöyle;

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak? 20-21 Mart Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri belli oldu!

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak? 20-21 Mart Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri belli oldu!

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak? 20-21 Mart Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri belli oldu!

NORMALLEŞME KARARLARI!

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak? 20-21 Mart Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri belli oldu!

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

SON DAKİKA