Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak? 20-21 Mart Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri belli oldu!

Sosyal hayatta kademeli normalleşme süreci devam ederken sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Son olarak risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere gruplara ayrılan illerin bazılarında Cumartesi ve Pazar yasakları devam ederken sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, yasak saatleri neler, 20-21 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs risk haritasında yasakların kalkacağı ve uygulanmaya devam edeceği iller açıklandı. Böylelikle sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri sorusu yanıt buldu. İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan iller ile genelgede yer alan sokağa çıkma yasağı ayrıntıları!