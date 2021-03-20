Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak? 20-21 Mart Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatleri belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri paylaşılmıştı. Mart ayı itibariyle devam eden normalleşme hayatına adapte olunurken düşük ve orta riskli illerde Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağının kalktığı duyurulmuştu. Hafta sonuna gelinirken sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, yasak saatleri neler, 20-21 Mart Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak gibi çoğu soruya yanıt aranıyor. İşte sokağa çıkma yasağı olan iller ile yasak saatlerinin detayları…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER İLE YASAK SAATLERİ!

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler yine bir hafta sonuna daha gelinirken milyonların gündeminde yer aldı. Son olarak 1 Mart tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte iller risk durumuna göre düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli olarak gruplara ayrılırken sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar şöyle;