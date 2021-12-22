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Haberler Yaşam Bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler: İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile 22 Aralık İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 09:38

Bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler: İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile 22 Aralık İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda bugün akşam saatlerine kadar devam edecek su kesintileri bekleniyor. Şehir genelinde su tedariğinden sorumlu olan İSKİ; arıza onarımı ve bakım amaçlı gerçekleştirilen su kesintilerini internetten güncel olarak duyuruyor. Evinde ya da iş yerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar, 22 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden araştırıyor. İşte bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

Bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler: İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile 22 Aralık İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Bugün İstanbul'da yaşanacak su kesintileri, vatandaşların mağdur olmaması için anlık olarak duyuruldu. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda ikamet eden milyonlarca vatandaş suların ne zaman geleceğini öğrenmek için İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden bulunduğu ilçeye ilişkin araştırma yapıyor. 22 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

Bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler: İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile 22 Aralık İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

GÜNCEL SU KESİNTİLERİ 22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

İSKİ'nin güncel duyuruları aşağıda yer alıyor. Bugün İstanbul genelinde planlanan başka bir su kesintisi olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

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Bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler: İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile 22 Aralık İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.12.2021 21:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler: İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile 22 Aralık İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.12.2021 08:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.12.2021 08:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler: İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile 22 Aralık İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.12.2021 03:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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