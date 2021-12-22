Bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler: İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile 22 Aralık İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda bugün akşam saatlerine kadar devam edecek su kesintileri bekleniyor. Şehir genelinde su tedariğinden sorumlu olan İSKİ; arıza onarımı ve bakım amaçlı gerçekleştirilen su kesintilerini internetten güncel olarak duyuruyor. Evinde ya da iş yerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar, 22 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden araştırıyor. İşte bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…