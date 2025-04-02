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Bugün televizyonda neler var? 2 Nisan Çarşamba ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
10:28
Bugün televizyonda neler var? 2 Nisan Çarşamba ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
2 Nisan 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağını merak eden izleyiciler, güncel yayın akışını araştırmaya başladı. Sevilen yapımların yeni bölümlerinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği sorgulanırken, Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Osman gibi dizilerin yayın durumu da netlik kazandı. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte, 2 Nisan 2025 Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi...