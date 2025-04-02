Bugün televizyonda neler var? 2 Nisan Çarşamba ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

Ramazan Bayramı haftası nedeniyle televizyon izleyicileri, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü ekrana gelecek programları merak ediyor. Bayram dolayısıyla bazı dizilerin bu hafta yayınlanmayacağı açıklanırken, izleyiciler "Bugün televizyonda hangi yapımlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Kanalların yayın akışı listeleri netleşirken, haber bültenleri, filmler ve özel programlar ekranlara gelecek. İşte, 2 Nisan 2025 Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8'in güncel yayın akışı listesi...