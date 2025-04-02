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Haberler Yaşam Bugün televizyonda neler var? 2 Nisan Çarşamba ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:28

Bugün televizyonda neler var? 2 Nisan Çarşamba ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

2 Nisan 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağını merak eden izleyiciler, güncel yayın akışını araştırmaya başladı. Sevilen yapımların yeni bölümlerinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği sorgulanırken, Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Osman gibi dizilerin yayın durumu da netlik kazandı. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte, 2 Nisan 2025 Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi...

Bugün televizyonda neler var? 2 Nisan Çarşamba ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

Ramazan Bayramı haftası nedeniyle televizyon izleyicileri, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü ekrana gelecek programları merak ediyor. Bayram dolayısıyla bazı dizilerin bu hafta yayınlanmayacağı açıklanırken, izleyiciler "Bugün televizyonda hangi yapımlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Kanalların yayın akışı listeleri netleşirken, haber bültenleri, filmler ve özel programlar ekranlara gelecek. İşte, 2 Nisan 2025 Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8'in güncel yayın akışı listesi...

Bugün televizyonda neler var? 2 Nisan Çarşamba ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

01:50 Kardelenler

05:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Derbi Günü

20:45 Fenerbahçe - Galatasaray

22:50 Kuruluş Osman

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Bugün televizyonda neler var? 2 Nisan Çarşamba ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Tehlike Bölgesi

02:45 Yargı

04:45 Kuzey Güney

06:15 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya (YENİ BÖLÜM)

Bugün televizyonda neler var? 2 Nisan Çarşamba ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:45 Bahar

03:15 Kızılcık Şerbeti

05:45 Siyah Kalp

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Bugün televizyonda neler var? 2 Nisan Çarşamba ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

01:20 Sucu Kamil

03:10 Sefirin Kızı

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler (TEKRAR)

22:45 Kral Kaybederse