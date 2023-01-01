Haberler Yaşam Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak yılbaşında otobüs, Marmaray, vapur, metro, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

Giriş Tarihi: 01.01.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 09:45

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu, yeni yılın ilk gününde dışarı çıkmaya hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Şehir içi ulaşımda toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, yılbaşında otobüsler ücretsiz mi, bedava mı sorularıyla konuya ilişkin açıklamaları takip ediyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığına dair açıklama geldi. Peki, 1 Ocak yılbaşında otobüs, Marmaray, vapur, İZBAN, Ankaray, metro, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İşte yapılan açıklamalar!