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Haberler Yaşam Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak yılbaşında otobüs, Marmaray, vapur, metro, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 09:45

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak yılbaşında otobüs, Marmaray, vapur, metro, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu, yeni yılın ilk gününde dışarı çıkmaya hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Şehir içi ulaşımda toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, yılbaşında otobüsler ücretsiz mi, bedava mı sorularıyla konuya ilişkin açıklamaları takip ediyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığına dair açıklama geldi. Peki, 1 Ocak yılbaşında otobüs, Marmaray, vapur, İZBAN, Ankaray, metro, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İşte yapılan açıklamalar!

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak yılbaşında otobüs, Marmaray, vapur, metro, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

Bugün metro, metrobüs, otobüs ücretsiz mi gibi sorular son açıklamalar ışığında yanıt buldu. 2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak yılbaşı gününde gezmeyi planlayanlar, bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla açıklamaları inceliyor. Bugün toplu taşımaların durumu yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla belli oldu. İşte 1 Ocak yılbaşında otobüs, Marmaray, vapur, metro, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı sorusunun yanıtı ve Cumhurbaşkanı kararı…

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak yılbaşında otobüs, Marmaray, vapur, metro, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

1 OCAK YILBAŞINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak yılbaşında otobüs, Marmaray, vapur, metro, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

İETT'den yapılan açıklamaya göre; ''2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır.''

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak yılbaşında otobüs, Marmaray, vapur, metro, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

BUGÜN METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Yapılan açıklama ışığında bugün metrobüs ve marmaray da ücretsiz olarak hizmet sunacak.

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