BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 27-28-29-30 Mayıs Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, Marmaray bedava mı?
Giriş Tarihi: 27.05.2026 06:33

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 27-28-29-30 Mayıs Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, Marmaray bedava mı?

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaş şehir içi ulaşım düzenlemelerine odaklandı. Bayram ziyaretleri, kısa mesafe yolculuklar ve aile buluşmaları nedeniyle özellikle büyükşehirlerde otobüs, metro, Marmaray ve tramvay seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte, 27-28-29-30 Mayıs tarihlerinde toplu taşıma tarifesinde son durum...

Bayramda yola çıkacak vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında toplu taşıma ücretleri yer aldı. Kurban Bayramı boyunca metrodan Marmaray'a, otobüsten tramvaya kadar birçok ulaşım hattında ücretsiz uygulama olup olmayacağı merak edilirken, şehirlerde oluşacak yoğunluk nedeniyle ek sefer planlamaları da dikkat çekiyor. 27-30 Mayıs tarihlerini kapsayan bayram sürecinde hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

BAYRAMDA İETT ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı boyunca İstanbul'da toplu ulaşımı kullanacak vatandaşlar için ücretsiz ulaşım uygulaması hayata geçirilecek. Yapılan düzenlemeye göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi yolcular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından bayram süresince ücretsiz yararlanabilecek.

Uygulama kapsamında otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi İstanbulkart altyapısına dahil olan tüm toplu taşıma araçlarında ücret alınmayacak. Ücretsiz geçiş hakkından yararlanmak isteyen vatandaşların yalnızca kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarını turnikelerde okutması yeterli olacak. Sistem, bayram boyunca ücretsiz kullanım işlemini otomatik olarak tanımlayacak.

Bu kapsamda 4 gün boyunca Türkiye genelinde belediyelere bağlı şehir içi toplu taşıma araçları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz olacak hatlar:

  • İstanbul: Metro, metrobüs, İETT otobüsleri, tramvaylar, Şehir Hatları vapurları, Marmaray, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı
  • Ankara: EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve Başkentray
  • İzmir: ESHOT otobüsleri, metro, tramvay ve İZBAN
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

