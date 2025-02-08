BUGÜNKÜ MAÇ LİSTESİ: 8 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta yayınlanacak?

Bugün futbolseverleri heyecanlandıracak birçok mücadele ekranlarda olacak. Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 ve Serie A gibi liglerdeki maçlar, izleyicilerle buluşacak. Maç saatleri belli oldu. Taraftarlar, favori takımlarının oynayacağı maçlar için araştırmalar yapıyor. Peki, bugün hangi karşılaşmalar var ve saat kaçta başlayacak?