Haberler
Yaşam
BUGÜNKÜ MAÇ LİSTESİ: 8 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
11:18
BUGÜNKÜ MAÇ LİSTESİ: 8 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta yayınlanacak?
8 Şubat 2025 Cumartesi günü futbolseverleri heyecanlandıracak karşılaşmalar ekrana gelecek. Bugünün maçları listesinde Süper Lig'den Sivasspor-Beşiktaş, Kayserispor- Konyaspor, İspanya Ligi'nde ise beklenen derbi Real Madrid - Atlético Madrid arasındaki mücadele futbol tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bugün gerçekleştirilecek önemli karşılaşmalar ve maç saatleri, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 8 Şubat Cumartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta?