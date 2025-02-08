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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇ LİSTESİ: 8 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:18

BUGÜNKÜ MAÇ LİSTESİ: 8 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta yayınlanacak?

8 Şubat 2025 Cumartesi günü futbolseverleri heyecanlandıracak karşılaşmalar ekrana gelecek. Bugünün maçları listesinde Süper Lig'den Sivasspor-Beşiktaş, Kayserispor- Konyaspor, İspanya Ligi'nde ise beklenen derbi Real Madrid - Atlético Madrid arasındaki mücadele futbol tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bugün gerçekleştirilecek önemli karşılaşmalar ve maç saatleri, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 8 Şubat Cumartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta?

BUGÜNKÜ MAÇ LİSTESİ: 8 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta yayınlanacak?

Bugün futbolseverleri heyecanlandıracak birçok mücadele ekranlarda olacak. Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 ve Serie A gibi liglerdeki maçlar, izleyicilerle buluşacak. Maç saatleri belli oldu. Taraftarlar, favori takımlarının oynayacağı maçlar için araştırmalar yapıyor. Peki, bugün hangi karşılaşmalar var ve saat kaçta başlayacak?

BUGÜNKÜ MAÇ LİSTESİ: 8 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta yayınlanacak?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (8 ŞUBAT 2025)

SÜPER LİG

16:00 Kayserispor - Konyaspor
19:00 Sivasspor - Beşiktaş

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BUGÜNKÜ MAÇ LİSTESİ: 8 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta yayınlanacak?

TRENDYOL 1. LİG

13:30 Iğdır FK - Pendikspor
13:30 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK
16:00 Adanaspor - Manisa FK
16:00 Sakaryaspor - Çorum FK
19:00 Kocaelispor - Amed SK

BUGÜNKÜ MAÇ LİSTESİ: 8 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta yayınlanacak?

İSPANYA LALİGA

16:00 Celta Vigo - Real Betis
18:15 Athletic Bilbao - Girona
20:30 Las Palmas - Villarreal
23:00 Real Madrid - Atlético Madrid

BUGÜNKÜ MAÇ LİSTESİ: 8 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta yayınlanacak?

İTALYA SERİE A

17:00 Hellas Verona - Atalanta
20:00 Empoli - Milan
22:45 Torino - Genoa

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