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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 HAZİRAN 2024: Bugün hangi karşılaşmalar var, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Çekya ve EURO 2024 mücadeleleri
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:53 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 20:53

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 HAZİRAN 2024: Bugün hangi karşılaşmalar var, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Çekya ve EURO 2024 mücadeleleri

Bugünkü Maçlar 26 Haziran Çarşamba günü için araştırılmaya başladı. Almanya2nın ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2024 maçlarında son 16 turuna ismini yazdırmak isteyen takımların mücadeleleri gerçekleşiyor. TRT1 ve TRT Spor ekranlarından yayımlanan maçlar futbol severlerin gündeminde. EURO 2024 maç takvimi ve bugün hangi maçlar var, hangi, kanalda saat kaçta? sorgulaması yapılıyor. Peki, 26 Haziran bugün kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 HAZİRAN 2024: Bugün hangi karşılaşmalar var, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Çekya ve EURO 2024 mücadeleleri

Bugünkü maçlar EURO 2024 takvimiyle araştırılmaya devam ediyor. Bu akşam A milli takımımızın mücadele ettiği F ve E grubu maçları gerçekleşecek. Son 16 turuna kalan takımların yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Organizasyonda ikincilerde araştırılıyor. Peki, 26 Haziran bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 HAZİRAN 2024: Bugün hangi karşılaşmalar var, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Çekya ve EURO 2024 mücadeleleri

26 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Euro 2024 - Grup F

22:00 Gürcistan - Portekiz (TRT Spor)

22:00 Çekya - Türkiye (TRT 1)

Euro 2024 - Grup E

19:00 Ukrayna - Belçika (TRT 1)

19:00 Slovakya - Romanya (TRT Spor)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 HAZİRAN 2024: Bugün hangi karşılaşmalar var, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Çekya ve EURO 2024 mücadeleleri

EURO 2024 MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Bugün oynanacak EURO 2024 C ve D grubu maçlarında Hollanda - Avusturya ve İngiltere - Slovenya maçı TRT 1 ekranlarından takip edilecek.
Fransa - Polonya ve Danimarka - Sırbistan maçı ise TRT Spor ekranlarından takip edilecek.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 HAZİRAN 2024: Bugün hangi karşılaşmalar var, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Çekya ve EURO 2024 mücadeleleri

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
EURO 2024 F Grubu son maçında Türkiye, Çekya ile karşılaşacak. 26 Haziran Çarşamba günü Volksparkstadion'da saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 HAZİRAN 2024: Bugün hangi karşılaşmalar var, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Çekya ve EURO 2024 mücadeleleri

F GRUBU'NDA PUAN DURUMU
EURO 2024 F Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

1-Portekiz: 6

2-Türkiye: 3

3-Çekya: 1

4-Gürcistan: 1

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