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BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 HAZİRAN 2024: Bugün hangi karşılaşmalar var, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Çekya ve EURO 2024 mücadeleleri
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
20:53
BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 HAZİRAN 2024: Bugün hangi karşılaşmalar var, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Çekya ve EURO 2024 mücadeleleri
Bugünkü Maçlar 26 Haziran Çarşamba günü için araştırılmaya başladı. Almanya2nın ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2024 maçlarında son 16 turuna ismini yazdırmak isteyen takımların mücadeleleri gerçekleşiyor. TRT1 ve TRT Spor ekranlarından yayımlanan maçlar futbol severlerin gündeminde. EURO 2024 maç takvimi ve bugün hangi maçlar var, hangi, kanalda saat kaçta? sorgulaması yapılıyor. Peki, 26 Haziran bugün kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar