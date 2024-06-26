BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 HAZİRAN 2024: Bugün hangi karşılaşmalar var, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Çekya ve EURO 2024 mücadeleleri

Bugünkü maçlar EURO 2024 takvimiyle araştırılmaya devam ediyor. Bu akşam A milli takımımızın mücadele ettiği F ve E grubu maçları gerçekleşecek. Son 16 turuna kalan takımların yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Organizasyonda ikincilerde araştırılıyor. Peki, 26 Haziran bugün hangi maçlar var?