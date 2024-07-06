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BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ | Bugün hangi maçlar var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
09:56
Günün maçları futbolseverlerin gündeminde. EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları bugün gerçekleşecek. Milli takım başta olmak üzere günün maç takvimi netleşti. Herkesin tek yürek olduğu Milli Maç gününde kazanma ihtimali ay yıldızlıları yarı finale taşıyacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Temmuz bugünkü maçlar!