BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ | Bugün hangi maçlar var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar yakından takip ediliyor. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçları bugün tamamlanacak. Turnuvada heyecanla takip edilen Türkiye ve Hollanda bugün çeyrek finalde kıyasıya mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?