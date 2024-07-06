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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ | Bugün hangi maçlar var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 09:56

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ | Bugün hangi maçlar var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Günün maçları futbolseverlerin gündeminde. EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları bugün gerçekleşecek. Milli takım başta olmak üzere günün maç takvimi netleşti. Herkesin tek yürek olduğu Milli Maç gününde kazanma ihtimali ay yıldızlıları yarı finale taşıyacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Temmuz bugünkü maçlar!

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ | Bugün hangi maçlar var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar yakından takip ediliyor. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçları bugün tamamlanacak. Turnuvada heyecanla takip edilen Türkiye ve Hollanda bugün çeyrek finalde kıyasıya mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ | Bugün hangi maçlar var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

6 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Euro 2024 - Çeyrek Final

  • 19:00 İngiltere - İsviçre (TRT 1)
  • 22:00 Hollanda - Türkiye (TRT 1)

Hazırlık - Türk Takımları

  • 10:00 Beşiktaş - Ümraniyespor
  • 20:00 Admira Wacker - Fenerbahçe (S Sport Plus)
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BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ | Bugün hangi maçlar var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ GÜNÜ!

Ay-yıldızlı temsilcimiz yarı final için sahaya çıkıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada son 8 takım arasına kalma başarısı gösteren Türkiye, Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Hollanda - Türkiye karşılaşmasına Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak.

Hollanda - Türkiye karşılaşması hem TRT 1 hem de TRT tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ | Bugün hangi maçlar var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

  • Çeyrek finaller 5-6 Temmuz
  • Yarı finaller 9-10 Temmuz
  • Final 14 Temmuz
BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ | Bugün hangi maçlar var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final EURO 2024 maçları TRT, TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarından şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek.

Detaylı yayın akışına kurumun internet sayfası üzerinden ulaşılabilir.

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