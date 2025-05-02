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Giriş Tarihi: 02.05.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 10:47

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 2 MAYIS CUMA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hem Süper Lig hem de Avrupa'da yeni haftanın açılış maçları oynanacak. Bugün, Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A'dan heyecanlı karşılaşmalar yaşanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Mayıs Cuma günün maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 2 MAYIS CUMA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Öte yandan Avrupa'nın 5 büyük liginde de heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Peki, Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 2 Mayıs Cuma bugünkü maçlar listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 2 MAYIS CUMA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

2 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Antalyaspor - Konyaspor (beIN Sports 1)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 2 MAYIS CUMA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig

22:00 Manchester City - Wolverhampton

LaLiga

22:00 Rayo Vallecano – Getafe

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 2 MAYIS CUMA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A

21:45 Torino - Venezia

Ligue 1

21:45 Nice – Reims

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 2 MAYIS CUMA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga

21:30 Heidenheim - Bochum