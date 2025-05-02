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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 2 MAYIS CUMA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
10:47
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 2 MAYIS CUMA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hem Süper Lig hem de Avrupa'da yeni haftanın açılış maçları oynanacak. Bugün, Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A'dan heyecanlı karşılaşmalar yaşanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Mayıs Cuma günün maçları listesi