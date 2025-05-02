BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 2 MAYIS CUMA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Öte yandan Avrupa'nın 5 büyük liginde de heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Peki, Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 2 Mayıs Cuma bugünkü maçlar listesi