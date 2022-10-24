Haberler Yaşam Buket Aydın kimdir? Sunucu Buket Aydın kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Giriş Tarihi: 24.10.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 10:21

TV8 ekranlarının magazin programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa her gün birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk konuğu ünlü sunucu Buket Aydın oldu. Daha önce birçok medya kanalında çalışan ünlü isim programın ardından hayatı ve kariyeri ile gündeme geldi. Buket Aydın kimdir sorusu yanıt arıyor. Eski hali ile zaman zaman gündeme gelen ünlü sunucu programda samimi açıklamalarda bulundu. Peki, Buket Aydın kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim, evli mi, çocuğu var mı? İşte, tüm merak edilenler…