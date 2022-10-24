Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Buket Aydın kimdir? Sunucu Buket Aydın kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 10:21

Buket Aydın kimdir? Sunucu Buket Aydın kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

TV8 ekranlarının magazin programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa her gün birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk konuğu ünlü sunucu Buket Aydın oldu. Daha önce birçok medya kanalında çalışan ünlü isim programın ardından hayatı ve kariyeri ile gündeme geldi. Buket Aydın kimdir sorusu yanıt arıyor. Eski hali ile zaman zaman gündeme gelen ünlü sunucu programda samimi açıklamalarda bulundu. Peki, Buket Aydın kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim, evli mi, çocuğu var mı? İşte, tüm merak edilenler…

Buket Aydın kimdir? Sunucu Buket Aydın kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Buket Aydın kimdir sorusu bugün ekranlara gelen 2. Sayfa yeni bölümü ile araştırma konusu oldu. Eski hali ile gündeme gelen ünlü sunucu eski – yeni fotoğrafları ile gündeme oturmuştu. Buket Aydın kaç yaşında, nereli gibi sorular yanıt arıyor. Ana haber bültenleri ile hatırlanan Aydın, şimdilerde kendi programını sunuyor. İşte, sunucu Buket Aydın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler…

Buket Aydın kimdir? Sunucu Buket Aydın kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

BUKET AYDIN KİMDİR?

1 Ocak 1985 Bursa doğumlu olan Buket Aydın, "İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı.

Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra kanala girerek spor bülteni ve daha sonra sabah haberleri ve hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Buket Aydın kimdir? Sunucu Buket Aydın kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Ardından çeşitli kanallarda sunuculuk görevini sürdüren Aydın, Kanal D ana haber bülteni ile tanınmaya başladı.

11 Ocak 2021 tarihinde Haber Global ile anlaşan Buket Aydın, kanalda "Buket Aydın ile Koltuk" programının sunuculuğunu halen sürdürmektedir. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

Buket Aydın kimdir? Sunucu Buket Aydın kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

BUKET AYDIN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Sunucu Buket Aydın, 2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir. 13 Mayıs 2020 tarihinde ise eşi Baykal'dan tek celsede boşanmıştır.

Çiftin evliliğinden bilinen bir çocukları yok.

Buket Aydın kimdir? Sunucu Buket Aydın kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?
SON DAKİKA