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Haberler Yaşam Bungalov’daki kamera skandalında yeni gelişme: Mekan süresiz olarak mühürlendi!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 19:03 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 19:19

Bungalov’daki kamera skandalında yeni gelişme: Mekan süresiz olarak mühürlendi!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatil yapmak için bungalov kiralayan aile hayatının şokunu yaşamıştı. Yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark eden aile şikayette bulundu. Aile yaşadığı durumu sosyal medyada "lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin" şeklinde paylaşırken, işletme sahibi gözaltına alındı. Öte yandan mekan ise süresiz olarak mühürlendi.

İHA
Bungalov’daki kamera skandalında yeni gelişme: Mekan süresiz olarak mühürlendi!

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Bungalov’daki kamera skandalında yeni gelişme: Mekan süresiz olarak mühürlendi!

Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı. Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan M.K., sosyal medyada yaşadığı durumu, "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin.

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Bungalov’daki kamera skandalında yeni gelişme: Mekan süresiz olarak mühürlendi!

Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın 6'sında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size, bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" sözleriyle paylaşmıştı.

Bungalov’daki kamera skandalında yeni gelişme: Mekan süresiz olarak mühürlendi!

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Öte yandan, yaşanan skandal olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. İşletme sahibi H.K. (31) polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Bungalov’daki kamera skandalında yeni gelişme: Mekan süresiz olarak mühürlendi!

Ayrıca, bungalovda çalışan bir kişinin daha polis ekiplerince gözaltına alındığı ve ilçe belediyesi tarafından işletmenin süresiz olarak mühürlendiği öğrenildi.