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Bungalov’daki kamera skandalında yeni gelişme: Mekan süresiz olarak mühürlendi!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
19:19
Bungalov’daki kamera skandalında yeni gelişme: Mekan süresiz olarak mühürlendi!
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatil yapmak için bungalov kiralayan aile hayatının şokunu yaşamıştı. Yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark eden aile şikayette bulundu. Aile yaşadığı durumu sosyal medyada "lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin" şeklinde paylaşırken, işletme sahibi gözaltına alındı. Öte yandan mekan ise süresiz olarak mühürlendi.