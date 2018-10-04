Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

Ufkunuzu açacak birbirinden farklı bilgiler Her kanatta bir kırmızı ya da yeşil ışık görürsünüz, kırmızı ışık her zaman sol kanatta, yeşil ise sağ kanattadır. Pilot havada kırmızı ve yeşil bir ışık görürse ona doğru gelen bir uçak olduğunu anlar. Konum ışıklarına uçağın yönünü ve konumunu belirttiği için konum ışıkları denmektedir. Aracınız suyun içinde yavaş yavaş batar. Hızlı bir şekilde suya gömülmesi imkansızdır. Motor bölümü ağır basacağı için öne doğru suyun altına girecektir. Bu batma süresi 1 ila 1.5 dakika sürebilir.