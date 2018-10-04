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Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak ler

Giriş Tarihi: 04.10.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 19:11
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Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak ler
Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

Ufkunuzu açacak birbirinden farklı ler

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Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak ler
Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

Her kanatta bir kırmızı ya da yeşil ışık görürsünüz, kırmızı ışık her zaman sol kanatta, yeşil ise sağ kanattadır.

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Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak ler
Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

Pilot havada kırmızı ve yeşil bir ışık görürse ona doğru gelen bir uçak olduğunu anlar.

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Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak ler
Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

Konum ışıklarına uçağın yönünü ve konumunu belirttiği için konum ışıkları denmektedir.

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Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak ler
Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler
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Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak ler
Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler
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Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak ler
Bunları biliyor muydunuz? İşte sizi çok şaşırtacak bilgiler

Aracınız suyun içinde yavaş yavaş batar. Hızlı bir şekilde suya gömülmesi imkansızdır. Motor bölümü ağır basacağı için öne doğru suyun altına girecektir. Bu batma süresi 1 ila 1.5 dakika sürebilir.

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