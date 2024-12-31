Haberler
Yaşam
Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
17:48
Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi
Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak yılbaşı özel programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ünlü oyuncu Burak Deniz de konuk olacak. "Küçük Sırlar", "Bizim Hikaye", "Bir Gece Masalı", "Maraşlı" gibi projelerle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatı hakkında merak edilenler arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, Burak Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı?