Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

En çok tanındığı yapımlar arasında "Tatlı Küçük Yalancılar" ve "Aşk Laftan Anlamaz" gibi popüler diziler yer almaktadır. "Maraşlı" dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. Bu dizide canlandırdığı Celal Kün karakteri ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.