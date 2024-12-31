Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:48

Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak yılbaşı özel programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ünlü oyuncu Burak Deniz de konuk olacak. "Küçük Sırlar", "Bizim Hikaye", "Bir Gece Masalı", "Maraşlı" gibi projelerle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatı hakkında merak edilenler arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, Burak Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı?

Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

Son dönemin başarılı yapımlarında sergilediği performanslarla adından sıkça söz ettiren Burak Deniz, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programına konuk olacak. Yılbaşı akşamı televizyon başında yerini alan izleyiciler, Bir Gece Masalı dizisinin yıldızı Burak Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında gibi soruları arama motorlarında mercek altına aldı. Burak Deniz hakkında merak edilenler...

Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 17 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu ve İzmit'te büyüdü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Burak Deniz, ilk oyunculuk deneyimini ise 2011 yılında yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

En çok tanındığı yapımlar arasında "Tatlı Küçük Yalancılar" ve "Aşk Laftan Anlamaz" gibi popüler diziler yer almaktadır. "Maraşlı" dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. Bu dizide canlandırdığı Celal Kün karakteri ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

Şu anda ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Gece Masalı'nda Mahir karakterine can veren Burak Deniz'in Bestemsu Özdemir ile aşk yaşadığı düşünülüyor.

Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

BURAK DENİZ FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2017 - Bizim Hikaye (Barış) (TV Dizisi)
2017 - Arada (Ozan)(Sinema Filmi)
2016 - Aşk Laftan Anlamaz(Murat) (TV Dizisi)
2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)
2015 - Medcezir (Aras) (TV Dizisi)
2013 - 2014 - Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)
2012 - Sultan (Tarık) (TV Dizisi)
2011 - Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)

SON DAKİKA