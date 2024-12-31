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Haberler Yaşam Burak Kut kimdir? Burak Kut kaç yaşında, nereli evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:47

Burak Kut kimdir? Burak Kut kaç yaşında, nereli evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak yılbaşı özel programları arasında "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması da yer alıyor. Programda konuklar arasında ünlü şarkıcı Burak Kut da bulunuyor. "Benimle Oynama", "Komple?" ve "Ver Allah" gibi unutulmaz hit şarkılarıyla tanınan Burak Kut, müzik kariyerinde kazandığı büyük başarılarla adından söz ettirdi. Hem şarkıcılığı hem de özel hayatı merak konusu olan Burak Kut hakkında araştırmalar artarken, ünlü sanatçının hayatına dair birçok detay da gündeme geldi. Peki, Burak Kut kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Burak Kut kimdir? Burak Kut kaç yaşında, nereli evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

90'lı yılların ve 2000'lerin en dikkat çeken şarkıcılarından Burak Kut, bu akşam ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programına konuk olacak. Yılbaşı akşamı televizyon başında olan seyirciler, başarılı şarkıcı ile ilgili Burak Kut kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi gibi soruları sorguluyor. İşte, Burak Kut'un hayatı ve kariyeri ile ilgili detaylar haberin devamında...

Burak Kut kimdir? Burak Kut kaç yaşında, nereli evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

BURAK KUT KİMDİR?

27 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müziğe Çapa Ortaokulu'na gittiği yıllarda okul orkestrasıyla birlikte yaptığı çalışmalarla başladı. Daha sonra Şehremini Lisesi'ne devam eden sanatçı, müzik derslerinin olmaması sebebiyle, ikinci senesinde olmasına rağmen oradan ayrılarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvurdu ve sınavlardan birincilikle geçerek okula girmeye hak kazandı.

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Burak Kut kimdir? Burak Kut kaç yaşında, nereli evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

Okul korosunun solistliğini üstlendiği lise yıllarında gerek kendi okulu, gerekse Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda 3 yıl üst üste birinci oldu. Mezuniyeti sonrasında Hakan Peker'in sahibi olduğu Peker Müzik'le anlaşarak ilk albümünü, "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla çıkardı. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan sanatçı, milyon barajına yakın bir tiraj elde eden bu albümün çıkışını takip eden iki sene içerisinde 300'e yakın konser verdi.

Burak Kut kimdir? Burak Kut kaç yaşında, nereli evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

2007 yılında "Komple" adlı albümünü Doğan Müzik Company'den çıkardı. 2009 yılında "İlaç" adlı Rock müzik ağırlıklı albümünü yaptı. 2013 yılında "Sevginin Her Hali" adını verdiği Maxi Single albümünü çıkardı.

Burak Kut kimdir? Burak Kut kaç yaşında, nereli evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

Burak Kut, 2011 yılında Dr. Cansel Yeni ile evlendi, Aden Bucan (d.2011) adında bir kızı var.

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