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Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 15:14

BURAK TOPÇU KİMDİR, kaç yaşında, mesleği neydi? Amasya'daki feci kazada Burak Topçu yaşamını yitirdi

Gelen son dakika haberine göre; Amasya'da meydana gelen feci kazada Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek gibi isimlerin de yer aldığı araçta Burak Topçu yaşamını yitirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden isim "Burak Topçu kimdir, kaç yaşında, mesleği neydi?" soruları yanıt aramaya başladı. Yaralı isimlerin ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı bildirildi. Peki, Burak Topçu kimdir, kaç yaşında, mesleği neydi? İşte detaylar.

BURAK TOPÇU KİMDİR, kaç yaşında, mesleği neydi? Amasya’daki feci kazada Burak Topçu yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahneleyen ekibin geçirdiği trafik kazasının ardından üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ünlü oyuncuların da yer aldığı araçta hayatını kaybeden Burak Topçu merak konusu haline geldi. Bu noktada ise "Burak Topçu kimdir, kaç yaşında, mesleği neydi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Amasya'daki feci kazada hayatını kaybeden Burak Topçu hakkında detaylar.

BURAK TOPÇU KİMDİR, kaç yaşında, mesleği neydi? Amasya’daki feci kazada Burak Topçu yaşamını yitirdi

Amasya'da feci bir kaza meydana geldi. Amasya - Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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BURAK TOPÇU KİMDİR, kaç yaşında, mesleği neydi? Amasya’daki feci kazada Burak Topçu yaşamını yitirdi

Tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

FECİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

BURAK TOPÇU KİMDİR, kaç yaşında, mesleği neydi? Amasya’daki feci kazada Burak Topçu yaşamını yitirdi

8 KİŞİ YARALANDI!

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumlarının iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amacıyla yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

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