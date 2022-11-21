8 KİŞİ YARALANDI!

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumlarının iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amacıyla yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.