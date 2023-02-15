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Haberler Yaşam Burası Gaziantep Nurdağı: Deprem köyü ikiye ayırdı!
Giriş Tarihi: 15.02.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 09:49

Burası Gaziantep Nurdağı: Deprem köyü ikiye ayırdı!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Gaziantep Nurdağı'nda da yıkıma yol açtı. Gökçedere köyü ise depremden sonra ortadan ikiye ayrıldı…

Burası Gaziantep Nurdağı: Deprem köyü ikiye ayırdı!

Kahramanmaraş depremlerinin köylere verdiği hasar, havadan görüntülerle ortaya çıktı. Gaziantep Nurdağı'nda Gökçedere köyünde evlerin ve yolların yanısıra mezarlıkta da yarıklar oluştuğu görüldü. Fay kırıkları mezarlıkta yarıklara, bazı mezarlarda hasara ve taşların da parçalanmasına neden oldu. Köylülerin evlerini boşaltırken, mezarlıktaki hasarı da kendi imkanlarıyla düzenlemeye çalıştığı görüldü.

Burası Gaziantep Nurdağı: Deprem köyü ikiye ayırdı!

Gökçedere köyünde doğup büyüdüğünü belirten Nuri Cihan, köylülerin traktör ve kepçeyle açılan yolları kapatmaya çalıştıklarını anlattı. Cihan, "Yarıklar deprem sabahı oluştu. Deprem başlayınca kıyamet kopuyor sandık. Çocuklarla birlikte dışarı çıkmaya çalıştık. Yan komşuyu, ağabeyimi çıkardık.

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Burası Gaziantep Nurdağı: Deprem köyü ikiye ayırdı!

Döndüğümüzde amcamın oğlunun evinin yıkıldığını gördük. Bir taraftan yağmur yağıyordu, ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Deprem olduğunu anlayınca, enkaz altında kalanları çıkarmaya çalıştık. 3-4 saat sonra vatandaş ayaklandı.

Burası Gaziantep Nurdağı: Deprem köyü ikiye ayırdı!

Birlikte cenazeleri çıkardık. Yardım konusunda ilk gün zor, zaten kimse ulaşamazdı. Herkes kendi derdine düşmüştü. Sonra mezarları gördük. Allah herkese yardım etsin.

Burası Gaziantep Nurdağı: Deprem köyü ikiye ayırdı!

Yapacağımız bir şey yok, doğal bir afet. Devlet yardım etmeye çalıştı, hiçbir şeye kabahat bulmamak lazım. Kabahatin hepsi bizim gibi vatandaştadır.

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