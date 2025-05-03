Haberler
Yaşam
Burdur'da kan donduran olay! Birlikte yemek yediği kadın müzisyen arkadaşını 7 bıçak darbesiyle yaraladı
Giriş Tarihi: 03.05.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
12:09
Burdur'da kan donduran olay! Birlikte yemek yediği kadın müzisyen arkadaşını 7 bıçak darbesiyle yaraladı
Burdur'un Tefenni ilçesinde Sinan D. (50) ile birlikte yemek yiyip alkol aldığı kadın müzisyen arkadaşı Deniz A. Arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan D., Deniz A.'yı 7 bıçak darbesiyle yaraladı.