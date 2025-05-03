Burdur’da kan donduran olay! Birlikte yemek yediği kadın müzisyen arkadaşını 7 bıçak darbesiyle yaraladı

MÜZİSYEN ARKADAŞINI YARALADI

Birlikte yemek yiyip, alkol içen ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Sinan D., bıçakla Deniz A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.