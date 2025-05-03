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Haberler Yaşam Burdur'da kan donduran olay! Birlikte yemek yediği kadın müzisyen arkadaşını 7 bıçak darbesiyle yaraladı
Giriş Tarihi: 03.05.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:09

Burdur'da kan donduran olay! Birlikte yemek yediği kadın müzisyen arkadaşını 7 bıçak darbesiyle yaraladı

Burdur'un Tefenni ilçesinde Sinan D. (50) ile birlikte yemek yiyip alkol aldığı kadın müzisyen arkadaşı Deniz A. Arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan D., Deniz A.'yı 7 bıçak darbesiyle yaraladı.

DHA
Burdur’da kan donduran olay! Birlikte yemek yediği kadın müzisyen arkadaşını 7 bıçak darbesiyle yaraladı

Tefenni ilçesindeki bir eğlence merkezinde müzisyenlik yapan Deniz A. ile aynı yerde çalışan Sinan D., dün akşam üzeri eğlenmek için Tefenni Barajı yakınındaki bir restorana gitti.

Burdur’da kan donduran olay! Birlikte yemek yediği kadın müzisyen arkadaşını 7 bıçak darbesiyle yaraladı

MÜZİSYEN ARKADAŞINI YARALADI

Birlikte yemek yiyip, alkol içen ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Sinan D., bıçakla Deniz A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Burdur’da kan donduran olay! Birlikte yemek yediği kadın müzisyen arkadaşını 7 bıçak darbesiyle yaraladı

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ambulansla Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz A., ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burdur’da kan donduran olay! Birlikte yemek yediği kadın müzisyen arkadaşını 7 bıçak darbesiyle yaraladı

7 BIÇAK DARBESİ

Jandarma ve polis, kaçan Sinan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bacak ve karın bölgesinden 7 bıçak darbesiyle yaralanan Deniz A.'nın tedavisi sürüyor.

Burdur’da kan donduran olay! Birlikte yemek yediği kadın müzisyen arkadaşını 7 bıçak darbesiyle yaraladı
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