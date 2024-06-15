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Bursa bayram namazı saati! Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
11:01
Bursa bayram namazı saati! Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü idrak ediliyor. Bayrama kavuşmanın sevincini ilk olarak sabahın ilk ışıklarında camilerde cemaatle kutlayacak olan vatandaşlar "Bursa'da bayram namazı saati" arayışına başladılar. Milyonlarca Müslüman bayram sabahında cemaatle birlikte bayram namazını eda edebilmek için camilerde saf tutacak. Diyanet İşleri Bakanlığı, 2024 Kurban Bayramı namazı saatlerini duyurdu. Peki 16 Haziran 2024 Bursa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte Bursa bayram namazı saati