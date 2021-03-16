Bursa hangi risk grubunda, değişti mi ve hangi renk? Bursa’nın risk durumu Türkiye koronavirüs risk haritasında nasıl?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi koronavirüs olurken risk grubuna göre illerde Bursa'nın risk durumu merak ediliyor. Dördüncü büyük ilimizden biri olan Bursa risk haritasına göre tehlikeli iller arasında bulunurken Bursa hangi risk grubunda, ne renk, Türkiye koronavirüs haritasına göre Bursa'nın risk durumu nedir ve değişti mi sorularının yanıtları milyonların gündemine geliyor. Vakalarda yaşanan artış sonrası, bazı illerde renk değişimi söz konusu olabilir. Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası da Bursa hangi risk grubunda, ne renk, değişti mi gibi sorular netlik kazanması beklenirken tedbirlere bir süre daha devam edilmesi kararı alınd. İşte Düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası!