Bursa hangi risk grubunda, değişti mi ve hangi renk? Bursa’nın risk durumu Türkiye koronavirüs risk haritasında nasıl?

Bursa'nın risk durumu milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında risk grubuna göre iller ayrılmış düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak duyulurken Bursa hangi risk grubunda, ne renk gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Şu an da rengi sarı olan ilimizde değişiklik yapılması söz konusu olabilir. 15 Mart'ta gerçekleşecek olan yeni kabine toplantısıyla Bursa risk durumu nedir ve değişti mi, hangi renk soruları yanıt bulması beklenirken yeni açıklama gelmedi.

BURSA HANGİ RİSK GRUBUNDA, NE RENK?

Bursa risk durumu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak turuncu olarak belirlenen Bursa risk haritası ve risk durumu ile ilgili detaylar şöyle;