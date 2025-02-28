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Haberler Yaşam Bursa iftar vakti 2025: Bursa İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur (imsak) saatleri takvimi
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 11:23

Bursa iftar vakti 2025: Bursa İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur (imsak) saatleri takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 2025 Ramazan imsakiyesini yayımladı. On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala, oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. 2025 imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, Bursa iftar vakti saat kaçta? İşte, Bursa İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri…

Bursa iftar vakti 2025: Bursa İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur imsak saatleri takvimi

Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart'ta başlıyor ve Müslümanlar ilk sahura kalkmak için geri sayıma başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre Bursa'da imsak ve iftar saatleri netleşti. Peki, Bursa'da iftar vakti saat kaçta? İşte, Bursa imsakiye takvimine göre sahur ve iftar saatleri…

Bursa iftar vakti 2025: Bursa İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur imsak saatleri takvimi

BURSA İMSAKİYE 2025: BURSA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Bursa başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Bursa iftar vakti 2025: Bursa İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur imsak saatleri takvimi

BURSA 'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?


Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Bursa İftar Vakti: 19:02

Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 06:07

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Bursa İftar Vakti: : 19:03

Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 06:06

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Bursa İftar Vakti: : 19:04

Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 06:04

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Bursa İftar Vakti: : 19:05

Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 06:03

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Bursa İftar Vakti: : 19:06

Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 06:01

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Bursa iftar vakti 2025: Bursa İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur imsak saatleri takvimi

BURSA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:20

2 Mart Pazar: 20:21

3 Mart Pazartesi: 20:22

4 Mart Salı: 20:23

5 Mart Çarşamba: 20:24

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bursa iftar vakti 2025: Bursa İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur imsak saatleri takvimi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi 2025

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 1 Nisan Salı 2025

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