Bursa iftar vakti 2025: Bursa İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur (imsak) saatleri takvimi

Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart'ta başlıyor ve Müslümanlar ilk sahura kalkmak için geri sayıma başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre Bursa'da imsak ve iftar saatleri netleşti. Peki, Bursa'da iftar vakti saat kaçta? İşte, Bursa imsakiye takvimine göre sahur ve iftar saatleri…