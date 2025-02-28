Bursa iftar vakti 2025: Bursa İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, iftar saatleri ve sahur (imsak) saatleri takvimi

BURSA 'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Bursa İftar Vakti: 19:02
Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 06:07
Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Bursa İftar Vakti: : 19:03
Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 06:06
Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Bursa İftar Vakti: : 19:04
Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 06:04
Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)
Bursa İftar Vakti: : 19:05
Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 06:03
Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)
Bursa İftar Vakti: : 19:06
Bursa Sahur (İmsak) Vakti: 06:01
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