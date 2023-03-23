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Haberler Yaşam Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 23.03.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 14:11

Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

Bugün mübarek Ramazan ayının 1. günü. On bir ayın sultanı bu yıl da sevinçle karşılandı ve ilk günde iftar saati için bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Bursa'da iftar vakti ve saatleri belli oldu. Bursa'da ve iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2023 Bursa Ramazan İmsakiyesi ile Bursa iftar saati ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte, Bursa akşam ezanı vakti ve iftar saatleri...

Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

On bir ayın sultanı için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, Bursa'da iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınladı. Ramazan ayının ilk günü sahura uyanarak oruç ibadetini yerine getirenler akşam saatleriyle iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Ramazan İmsakiyesi ile 2023 Bursa iftar, sahur, imsak vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, İmsakiye ile Bursa iftar saatleri ve sahur vakti!

Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

Bursa İftar Vakti

Oruç tutan kişilerin en çok merak ettiği konuların başında iftar zamanı gelir. Bursa ilinde tutulacak ilk oruç için iftar vakti 19:25'tir. Ülkemizde en son orucunu açacak merkezlerden biri Bursa'dır. İftar, doğu yerleşim yerlerinden başlayarak batıya doğru devam eder.

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Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

Bursa iftar vakitleri incelendiğinde 23 Mart 2023 ilk iftardan sonraki her gün iftar zamanının 1-2 dakika ileri gittiği görülür. Yani oruç tutan insanlar her gün biraz daha fazla süre ile oruç tutmalıdır. Sahur zamanının da geri geldiği düşünülürse her gün tutulacak oruç süresinin 3-4 dakika artacağı sonucuna ulaşılır.

Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

Bursa Ramazan İmsakiyesi

Bursa Ramazan imsakiyesi incelendiğinde imsakiyede 6 sütun olduğu görülür. Sütunlarda sırasıyla imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı zamanları bulunur. Bursa'da oruç diğer yerleşim yerlerinde olduğu gibi, imsak vaktinde başlar, iftar vaktinde de son bulur. İmsakiye verileri incelendiğinde yaklaşık 14 saat oruç tutulacağı anlaşılır.

Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

BURSA İMSAKİYE

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