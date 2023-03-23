Haberler Yaşam Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

Giriş Tarihi: 23.03.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 14:11

Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

Bugün mübarek Ramazan ayının 1. günü. On bir ayın sultanı bu yıl da sevinçle karşılandı ve ilk günde iftar saati için bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Bursa'da iftar vakti ve saatleri belli oldu. Bursa'da ve iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2023 Bursa Ramazan İmsakiyesi ile Bursa iftar saati ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte, Bursa akşam ezanı vakti ve iftar saatleri...