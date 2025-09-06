Bursa’da cadde ve sokaklar göle döndü! Araçlar sular altında kaldı: Vatandaşlar panik yaşadı

Öte yandan sokağı sular altında kalan bir vatandaş, "Burası Vani Mehmet Mahallesi Köprü Sokak. Burada asfaltı kazdılar yenisini yaptılar, asfaltı düşük yaptılar. Karşı taraf yüksek olduğu için su gitmiyor ve evler su altında kaldı" diye konuştu.