Bursa'da cadde ve sokaklar göle döndü! Araçlar sular altında kaldı: Vatandaşlar panik yaşadı
Giriş Tarihi: 06.09.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:12
Bursa'da kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış Kestel ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok noktada rögarlar taştı ve bazı araçlar suya gömüldü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.