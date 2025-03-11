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Bursa’da esrarengiz ölüm: 2 çocuk babası evinin önünde vurulmuş halde bulundu! Yakınları sinir krizleri geçirdi…
Giriş Tarihi: 11.03.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
18:23
Bursa’da esrarengiz ölüm: 2 çocuk babası evinin önünde vurulmuş halde bulundu! Yakınları sinir krizleri geçirdi…
Bursa'da 2 çocuk babası Adil Uğur evinin önünde silahla vurulmuş şekilde kanlar içerisinde bulundu. Olay yerine gelen Uğur'un yakınları sinir krizleri geçirirken, talihsiz adamın bir süre önce eşinden ayrıldığı ve fabrikada işçi olduğu öğrenildi.