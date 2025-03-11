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Haberler Yaşam Bursa’da esrarengiz ölüm: 2 çocuk babası evinin önünde vurulmuş halde bulundu! Yakınları sinir krizleri geçirdi…
Giriş Tarihi: 11.03.2025 18:23 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 18:23

Bursa’da esrarengiz ölüm: 2 çocuk babası evinin önünde vurulmuş halde bulundu! Yakınları sinir krizleri geçirdi…

Bursa'da 2 çocuk babası Adil Uğur evinin önünde silahla vurulmuş şekilde kanlar içerisinde bulundu. Olay yerine gelen Uğur'un yakınları sinir krizleri geçirirken, talihsiz adamın bir süre önce eşinden ayrıldığı ve fabrikada işçi olduğu öğrenildi.

İHA
Bursa’da esrarengiz ölüm: 2 çocuk babası evinin önünde vurulmuş halde bulundu! Yakınları sinir krizleri geçirdi…

Korkunç olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelen silah sesleri üzerine çevredekiler dışarı çıktı.

Bursa’da esrarengiz ölüm: 2 çocuk babası evinin önünde vurulmuş halde bulundu! Yakınları sinir krizleri geçirdi…

Komşuları, Adil Uğur'un kanlar içinde evinin önünde yerde görünce 112 ekiplerine bilgi verdi.

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Bursa’da esrarengiz ölüm: 2 çocuk babası evinin önünde vurulmuş halde bulundu! Yakınları sinir krizleri geçirdi…

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri 2 çocuk babası Adil Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa’da esrarengiz ölüm: 2 çocuk babası evinin önünde vurulmuş halde bulundu! Yakınları sinir krizleri geçirdi…

YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları, Uğur'un öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi.

Bursa’da esrarengiz ölüm: 2 çocuk babası evinin önünde vurulmuş halde bulundu! Yakınları sinir krizleri geçirdi…

Ekiplerin sakinleştirmeye çalıştığı aile, ayakta durmakta zorlanırken, Adil Uğur'un bir süre önce eşinden ayrıldığı ve fabrikada işçi olduğu öğrenildi.