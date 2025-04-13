Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BURSLULUK SINAV TARİHİ: 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 13:39 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 13:39

BURSLULUK SINAV TARİHİ: 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

İOKBS Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav tarihi öğrencilerin odağında. Ortaokulun 5, 6, 7, 8. sınıfları ile lisenin hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında eğitim gören on binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek bu önemli sınava ait detayları sorguluyor.Peki, bursluluk sınavı İOKBS ne zaman, sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

BURSLULUK SINAV TARİHİ: 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

2025 İOKBS bursluluk sınavının tarihi, ilköğretim ve lise öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav, bu yıl nisan ayında gerçekleştirilecek. Başvuru süreci tamamlanan sınav için 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2025 bursluluk sınavı hangi gün yapılacak?

BURSLULUK SINAV TARİHİ: 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavının yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BURSLULUK SINAV TARİHİ: 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

İOKBS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

BURSLULUK SINAV TARİHİ: 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak

BURSLULUK SINAV TARİHİ: 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
İOKBS sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 7 gün önce, yani 20 Nisan 2025 tarihinde, meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.