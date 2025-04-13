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BURSLULUK SINAV TARİHİ: 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
13:39
BURSLULUK SINAV TARİHİ: 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?
İOKBS Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav tarihi öğrencilerin odağında. Ortaokulun 5, 6, 7, 8. sınıfları ile lisenin hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında eğitim gören on binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek bu önemli sınava ait detayları sorguluyor.Peki, bursluluk sınavı İOKBS ne zaman, sınav giriş belgeleri açıklandı mı?