BURSLULUK SINAV TARİHİ: 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

2025 İOKBS bursluluk sınavının tarihi, ilköğretim ve lise öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav, bu yıl nisan ayında gerçekleştirilecek. Başvuru süreci tamamlanan sınav için 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2025 bursluluk sınavı hangi gün yapılacak?