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Haberler Yaşam Bursluluk sınavı başvurusu son gün ne zaman? 2022 MEB İOKSB Bursluluk sınavı başvuru şartları ve başvuru tarihleri
Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 10:53

Bursluluk sınavı başvurusu son gün ne zaman? 2022 MEB İOKSB Bursluluk sınavı başvuru şartları ve başvuru tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Takvime göre 21 Nisan'da başlayan İOKBS başvuruları Mayıs ayında sona erecek. Henüz başvuruda bulunmayan vatandaşlar Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman bitecek, nasıl yapılır, son gün ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Eylül ayında MEB İOKBS 2022 Bursluluk sınavı yapılacak olup başvuruları e okul üzerinden alınacak. İşte MEB İOKSB Bursluluk sınavı başvuru şartları, tarihi ve tüm bilgiler…

Bursluluk sınavı başvurusu son gün ne zaman? 2022 MEB İOKSB Bursluluk sınavı başvuru şartları ve başvuru tarihleri

Bursluluk sınavı başvuruları ile ilgili detaylar belli oldu. İlköğretim 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı ve 10 ve 11'inci sınıf Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) başvuruları için tarihler açıklandı. Sınava kılavuzda belirtilen koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecekler. Peki Bursluluk sınavı ne zaman bitecek?2022 MEB İOKSB Bursluluk sınavı başvuru şartları ve başvuru tarihleri

Bursluluk sınavı başvurusu son gün ne zaman? 2022 MEB İOKSB Bursluluk sınavı başvuru şartları ve başvuru tarihleri

2022 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı tarihleri belli oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfları özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Başvuru yapmak isteyen ailelerin ve öğrencilerin aşağıda bulunan başvuru şartlarını mutlaka taşımaları gerekmektedir.

İOKBS 2022 BAŞVURU ŞARTLARI;

Önemli: Başvuru yapacak adayların ailesinin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali yılı için tespit edilen 18 bin yüz altmış TL'yi geçmemesi gerekmektedir.

T.C. veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, Özel Eğitim Ortaokullarının 5,6,7,8 ile lise hazırlık 9,10 ve 11'nci sınıflarında öğrenci olmak,

Sınavın yapıldığı yıl okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak.

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Bursluluk sınavı başvurusu son gün ne zaman? 2022 MEB İOKSB Bursluluk sınavı başvuru şartları ve başvuru tarihleri

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2022

Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yapılan açıklamada bursluluk sınavı 2022 kılavuzunu yayınlamıştı. Yayınlanan kılavuza göre başvuru işlemleri 21 Nisan yani bugün başlayacak. Başvuru süreci bir sonraki ay 13 Mayıs tarihine kadar sürecek.

2022 BURSLULUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavı başvuru işlemleri meb.gov.tr adresinden veya e-Okul VBS üzerinden gerçekleştirebiliyor. Yukarıdaki başvuru şartlarını taşıyan adayların aileleri diledikleri takdirde direkt olarak okul yöntemleri ile temasa geçerek 2022 İOKBS başvurusunda bulunabilirler. Okuldan başvuru yapacak adayların aşağıda bulunan formu doldurmaları gerekmektedir.

Bursluluk sınavı başvurusu son gün ne zaman? 2022 MEB İOKSB Bursluluk sınavı başvuru şartları ve başvuru tarihleri
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Bursluluk sınavı başvurusu son gün ne zaman? 2022 MEB İOKSB Bursluluk sınavı başvuru şartları ve başvuru tarihleri
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