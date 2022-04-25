Bursluluk sınavı başvurusu son gün ne zaman? 2022 MEB İOKSB Bursluluk sınavı başvuru şartları ve başvuru tarihleri

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2022

Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yapılan açıklamada bursluluk sınavı 2022 kılavuzunu yayınlamıştı. Yayınlanan kılavuza göre başvuru işlemleri 21 Nisan yani bugün başlayacak. Başvuru süreci bir sonraki ay 13 Mayıs tarihine kadar sürecek.

2022 BURSLULUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavı başvuru işlemleri meb.gov.tr adresinden veya e-Okul VBS üzerinden gerçekleştirebiliyor. Yukarıdaki başvuru şartlarını taşıyan adayların aileleri diledikleri takdirde direkt olarak okul yöntemleri ile temasa geçerek 2022 İOKBS başvurusunda bulunabilirler. Okuldan başvuru yapacak adayların aşağıda bulunan formu doldurmaları gerekmektedir.