Bursluluk sınavı başvurusu son gün ne zaman? 2022 MEB İOKSB Bursluluk sınavı başvuru şartları ve başvuru tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Takvime göre 21 Nisan'da başlayan İOKBS başvuruları Mayıs ayında sona erecek. Henüz başvuruda bulunmayan vatandaşlar Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman bitecek, nasıl yapılır, son gün ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Eylül ayında MEB İOKBS 2022 Bursluluk sınavı yapılacak olup başvuruları e okul üzerinden alınacak. İşte MEB İOKSB Bursluluk sınavı başvuru şartları, tarihi ve tüm bilgiler…