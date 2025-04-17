BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR YAYINDA! MEB 5,6,7,8,9,10,11.sınıf İOKBS çıkmış sorular kitapçığı ve cevaplar

2024,2023, 2022 ve 2021 Bursluluk Sınavı (İOKBS) çıkmış soruları ve cevap anahtarları, sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Bu yıl İOKBS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Nisan ayında uygulanacak. Sınavda, sözel ve sayısal alanlardan sorular yöneltilecek. Adaylar, sınav öncesi pratik yapmak amacıyla geçmiş yılların İOKBS çıkmış sorularına yöneliyor. İşte 2024,2023, 2022, 2021, 2020 ve önceki yıllara ait Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları…