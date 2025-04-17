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BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR YAYINDA! MEB 5,6,7,8,9,10,11.sınıf İOKBS çıkmış sorular kitapçığı ve cevaplar
Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
15:11
BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR YAYINDA! MEB 5,6,7,8,9,10,11.sınıf İOKBS çıkmış sorular kitapçığı ve cevaplar
2025 yılı Bursluluk Sınavı (İOKBS) yaklaşırken, adaylar geçmiş yıllara ait çıkmış soruları incelemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl uygulanan sınav; 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştiriliyor. 5-8. sınıf ve hazırlık öğrencilerine 80, 9-11. sınıf öğrencilerine ise 100 soru yöneltiliyor. 27 Nisan 2025'te yapılacak sınav öncesi araştırmalar başladı. Peki MEB Bursluluk Sınavı çıkmış sorular nereden, nasıl görüntülenir? İşte İOKBS Bursluluk Sınavı çıkmış soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları...