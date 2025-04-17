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Haberler Yaşam BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR YAYINDA! MEB 5,6,7,8,9,10,11.sınıf İOKBS çıkmış sorular kitapçığı ve cevaplar
Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:11 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 15:11

BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR YAYINDA! MEB 5,6,7,8,9,10,11.sınıf İOKBS çıkmış sorular kitapçığı ve cevaplar

2025 yılı Bursluluk Sınavı (İOKBS) yaklaşırken, adaylar geçmiş yıllara ait çıkmış soruları incelemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl uygulanan sınav; 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştiriliyor. 5-8. sınıf ve hazırlık öğrencilerine 80, 9-11. sınıf öğrencilerine ise 100 soru yöneltiliyor. 27 Nisan 2025'te yapılacak sınav öncesi araştırmalar başladı. Peki MEB Bursluluk Sınavı çıkmış sorular nereden, nasıl görüntülenir? İşte İOKBS Bursluluk Sınavı çıkmış soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları...

BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR YAYINDA! MEB 5,6,7,8,9,10,11.sınıf İOKBS çıkmış sorular kitapçığı ve cevaplar

2024,2023, 2022 ve 2021 Bursluluk Sınavı (İOKBS) çıkmış soruları ve cevap anahtarları, sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Bu yıl İOKBS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Nisan ayında uygulanacak. Sınavda, sözel ve sayısal alanlardan sorular yöneltilecek. Adaylar, sınav öncesi pratik yapmak amacıyla geçmiş yılların İOKBS çıkmış sorularına yöneliyor. İşte 2024,2023, 2022, 2021, 2020 ve önceki yıllara ait Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları…

BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR YAYINDA! MEB 5,6,7,8,9,10,11.sınıf İOKBS çıkmış sorular kitapçığı ve cevaplar

İOKBS NE ZAMAN?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bu sene 27 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek.

Sınav Türkiye saati ile saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde uygulanacak.

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BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR YAYINDA! MEB 5,6,7,8,9,10,11.sınıf İOKBS çıkmış sorular kitapçığı ve cevaplar

2024 YILI BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

5. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

5. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF A BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF B BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR YAYINDA! MEB 5,6,7,8,9,10,11.sınıf İOKBS çıkmış sorular kitapçığı ve cevaplar

2023 YILI İOKBS ÇIKMIŞ SORULAR

5. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

5. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF A BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF B BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR YAYINDA! MEB 5,6,7,8,9,10,11.sınıf İOKBS çıkmış sorular kitapçığı ve cevaplar

2022 YILI İOKBS ÇIKMIŞ SORULAR

5. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ