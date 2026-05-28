Giriş Tarihi: 28.05.2026 20:21

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? 2026 İOKBS sonuç takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS'nin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sonuç takvimine odaklandı. Burs hakkı elde edip etmediklerini öğrenmek isteyen adaylar, MEB tarafından açıklanacak sonuç tarihini yakından takip ediyor. Sonuçların erişime açılacağı gün için geri sayım başlarken, gözler Bakanlığın yayımladığı resmi takvime çevrildi.

İOKBS oturumunun sona ermesiyle birlikte sonuç heyecanı başladı. Binlerce öğrenci ve veli, bursluluk sınavı sonuçlarının ilan edileceği tarihi beklerken, MEB'in duyurduğu takvim gündemdeki yerini koruyor. Sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar burs durumlarını öğrenebilecek.

2026 İOKBS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 İOKBS bursluluk sınavının sonuç tarihi açıklandı. Sınava katılan öğrenciler, sonuçlarını 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren MEB'in resmî internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuç ekranının aynı gün erişime açılması bekleniyor.

İOKBS SONUÇ EKRANI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

Bursluluk sınavı sonuçları, MEB'in resmî internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden yayımlanacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Velilerin talep etmesi durumunda ise okul müdürlükleri, elektronik ortamdan alınan "Sınav Sonuç Belgesi"ni mühür ve imza ile onaylayarak öğrenci ya da veliye teslim edecek.

BURSLULUK SINAVINA İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sınav soruları, cevap anahtarı ve sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için itiraz süreci başlayacak. İtiraz başvuruları, yayımlanma tarihinden itibaren en geç 5 takvim günü içerisinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesindeki e-İtiraz bölümü üzerinden yapılabilecek.

Başvurular hem elektronik ortamda hem de yazılı şekilde gerçekleştirilebilecek.

