Büşra Karademir’i taciz eden polis Süleyman Ay için gerekçeli karar açıklandı: Cinsel saldırıya dikkat çekildi!

Büşra Karademir hakkında ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ay, kendisine iftira atıldığını söyledi. Geçen şubat ayında görülen davada karar çıktı. Sanık Ay, 'Cinsel saldırı' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kamu görevlisi olması nedeniyle cezası 9 yıla çıkarıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1,5yıl hapis cezası verilen Süleyman Ay, indirimsiz olarak toplam 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Büşra Karademir'in üzerine atılı suçları ise kendisine yönelik saldırıdan kurtulma amacıyla işlediğine hükmedip beraatine karar verdi.