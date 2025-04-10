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Büşra Karademir’i taciz eden polis Süleyman Ay için gerekçeli karar açıklandı: Cinsel saldırıya dikkat çekildi!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
11:57
Büşra Karademir’i taciz eden polis Süleyman Ay için gerekçeli karar açıklandı: Cinsel saldırıya dikkat çekildi!
İzmir'de Büşra Karademir, iddiaya göre ifade işleminin ardından evine bırakıldığı sırada polis memuru Süleyman Ay'ın cinsel saldırısına uğradı. Genç kadının şikayetçi olmasının ardından başlatılan soruşturmada Polis Memuru Ay, indirimsiz 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili gerekçeli karar açıklandı.