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Haberler Yaşam Büşra Karademir’i taciz eden polis Süleyman Ay için gerekçeli karar açıklandı: Cinsel saldırıya dikkat çekildi!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:57

Büşra Karademir’i taciz eden polis Süleyman Ay için gerekçeli karar açıklandı: Cinsel saldırıya dikkat çekildi!

İzmir'de Büşra Karademir, iddiaya göre ifade işleminin ardından evine bırakıldığı sırada polis memuru Süleyman Ay'ın cinsel saldırısına uğradı. Genç kadının şikayetçi olmasının ardından başlatılan soruşturmada Polis Memuru Ay, indirimsiz 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili gerekçeli karar açıklandı.

DHA
Büşra Karademir’i taciz eden polis Süleyman Ay için gerekçeli karar açıklandı: Cinsel saldırıya dikkat çekildi!

Olay, 31 Ocak 2024'te saat 23.00 sıralarında Uzundere Mahallesi 6002 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İlk eşinden 4 çocuğu olan, 2'nci kez evlendiği Cenk Karademir ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve boşanma davası 2 Şubat'ta görülecek Büşra Karademir, iddiaya göre, eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasına basıp yardım istedi. Eve gelen polis ekipleri, Büşra Karademir'i alıp Karabağlar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü. İfadesinin ardından ekip otosuyla evine götürülen Kardemir' iddiaya göre polis memuru Süleyman Ay, cinsel saldırıda bulundu. Kardemir de tabancayla Ay'ı vurdu.

Büşra Karademir’i taciz eden polis Süleyman Ay için gerekçeli karar açıklandı: Cinsel saldırıya dikkat çekildi!

Soruşturma kapsamında Büşra Karademir, ifadesinde, yaşananları anlattı. Karademir'in iddiasına göre, emniyette polis memuru Süleyman Ay, "Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor" diyerek şeker verdi, ardından yanağına dokundu. İfade işlemi bittikten sonra Karademir, ekip otosuna bindi. Karademir, Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. tarafından evine götürüldü. Araçtan inen Ay, "Kapıyı kontrol edeyim" diyerek Karademir'in evine girdi. İddiaya göre; polis memuru Ay, tabancası ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne bırakıp Karademir'i köşeye sıkıştırıp cinsel saldırıda bulundu.

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Büşra Karademir’i taciz eden polis Süleyman Ay için gerekçeli karar açıklandı: Cinsel saldırıya dikkat çekildi!

Karademir, Ay'ı engellemeye çalışıp, eline geçirdiği aynanın üzerindeki tabancayı ateşledi. Polis memuru Ay, karnından yaralandı. Balkona çıkan Karademir de "Polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum" diye bağırarak yardım istedi. Polis memuru Ay, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi sonrası taburcu edildi. Olay sonrası Büşra Karademir, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis memuru Ay, açığa alındı. Büşra Karademir ise daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Büşra Karademir’i taciz eden polis Süleyman Ay için gerekçeli karar açıklandı: Cinsel saldırıya dikkat çekildi!

TACİZCİ POLİS MEMURU HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede; Süleyman Ay'ın 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'Cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10,5 yıla, 'Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, 'Zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36,5 yıla kadar hapsi istendi.

Büşra Karademir’i taciz eden polis Süleyman Ay için gerekçeli karar açıklandı: Cinsel saldırıya dikkat çekildi!

Büşra Karademir hakkında ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ay, kendisine iftira atıldığını söyledi. Geçen şubat ayında görülen davada karar çıktı. Sanık Ay, 'Cinsel saldırı' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kamu görevlisi olması nedeniyle cezası 9 yıla çıkarıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1,5yıl hapis cezası verilen Süleyman Ay, indirimsiz olarak toplam 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Büşra Karademir'in üzerine atılı suçları ise kendisine yönelik saldırıdan kurtulma amacıyla işlediğine hükmedip beraatine karar verdi.