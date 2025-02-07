GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKTI! İnci Taneleri Azem’in karısını kim öldürdü, katil belli oldu mu? Meğer Hande’yi öldüren...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkıp ekrana taşınan, İnci Taneleri sürükleyici hikayesiyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta, dizinin 6 Şubat 2025 tarihli bölümünde, Azem'in yıllardır sakladığı büyük sır nihayet gün yüzüne çıkıyor. Azem, gerçekleri itiraf etmenin zorlayıcı acısıyla yüzleşirken, dizinin başrollerindeki Nehir ve Cihan ise öğrendikleri acı gerçekle büyük bir sarsıntı yaşıyor. Azem, karısının ölümüne dair gerçeği nihayet çocuklarına itiraf ediyor. Peki, Azem'in karısını kim öldürdü, katil kim? İşte, yanıtı.