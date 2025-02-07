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Giriş Tarihi: 07.02.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 06:20

GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKTI! İnci Taneleri Azem’in karısını kim öldürdü, katil belli oldu mu? Meğer Hande'yi öldüren...

Kanal D'nin perşembe akşamları yeni bölümü ile seyirciyle buluşan dizisi İnci Taneleri'nde büyük sır çözüldü. 6 Şubat 2025 tarihli bu haftaki bölümde, Azem için de çocukları için de hayatlarının en önemli anı gelmiştir artık. Yıllardır ailelerinin üzerine çöken, hepsini bir yana savuran sır açığa çıkar. Azem yıllar sonra gerçeği çocuklarına anlatır. Hande'nin katilinin kim olduğu belli olmuştur artık. Peki; İnci Taneleri Azem'in karısını kim öldürdü, katil kim? Meğer...

GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKTI! İnci Taneleri Azem’in karısını kim öldürdü, katil belli oldu mu? Meğer Hande’yi öldüren...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkıp ekrana taşınan, İnci Taneleri sürükleyici hikayesiyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta, dizinin 6 Şubat 2025 tarihli bölümünde, Azem'in yıllardır sakladığı büyük sır nihayet gün yüzüne çıkıyor. Azem, gerçekleri itiraf etmenin zorlayıcı acısıyla yüzleşirken, dizinin başrollerindeki Nehir ve Cihan ise öğrendikleri acı gerçekle büyük bir sarsıntı yaşıyor. Azem, karısının ölümüne dair gerçeği nihayet çocuklarına itiraf ediyor. Peki, Azem'in karısını kim öldürdü, katil kim? İşte, yanıtı.

GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKTI! İnci Taneleri Azem’in karısını kim öldürdü, katil belli oldu mu? Meğer Hande’yi öldüren...

BÜYÜK SIR ÇÖZÜLDÜ!

Karısını öldürmekle suçlanarak cezaevine giren emekli edebiyat öğretmeni Azem'in hayatını konu alan İnci Taneleri'nin 31. bölümünde Azem yıllardır sakladığı sırrı açıkladı.

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GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKTI! İnci Taneleri Azem’in karısını kim öldürdü, katil belli oldu mu? Meğer Hande’yi öldüren...

BÜYÜK SIR NE?

Azem'in ailesinin geri kalanını bir araya getirme mücadelesinde "büyük sır ne?" sorusu nihayet yanıt buldu. Azem eşinin ölümüyle ilgili gerçeği çocuklarına anlattı.

GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKTI! İnci Taneleri Azem’in karısını kim öldürdü, katil belli oldu mu? Meğer Hande’yi öldüren...

AZEM'İN KARISINI KİM ÖLDÜRDÜ, KATİL KİM?

Azem ile eşi Hande, gençlik yıllarında ilişki yaşarken ayrılıyor. İkisi de başka yollara gitse de birbirlerinin sevdiklerini anlatıp tekrar barışıyorlar ve peşinden evlilik geliyor. Ancak Azem, aradaki ayrılık döneminde başka bir kadından bir çocuğu oluyor.

GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKTI! İnci Taneleri Azem’in karısını kim öldürdü, katil belli oldu mu? Meğer Hande’yi öldüren...

Azem çocuğu yıllarca bilmiyor. Kadın, yıllar sonra ortaya çıkıyor ve Azem'e bir çocukları olduğunu söylüyor. Azem inanmıyor, kadına başından savıyor. Ama kadın, ısrarlı bir şekilde Azem'i bırakmıyor.

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