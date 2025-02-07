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GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKTI! İnci Taneleri Azem’in karısını kim öldürdü, katil belli oldu mu? Meğer Hande'yi öldüren...
Giriş Tarihi: 07.02.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
06:20
Kanal D'nin perşembe akşamları yeni bölümü ile seyirciyle buluşan dizisi İnci Taneleri'nde büyük sır çözüldü. 6 Şubat 2025 tarihli bu haftaki bölümde, Azem için de çocukları için de hayatlarının en önemli anı gelmiştir artık. Yıllardır ailelerinin üzerine çöken, hepsini bir yana savuran sır açığa çıkar. Azem yıllar sonra gerçeği çocuklarına anlatır. Hande'nin katilinin kim olduğu belli olmuştur artık. Peki; İnci Taneleri Azem'in karısını kim öldürdü, katil kim? Meğer...